Stiri pe aceeasi tema

- Rebelii houthi din Yemen, care sustin ca au comis atacurile din weekend asupra instalatiilor petroliere saudite, au anuntat miercuri ca au identificat zeci de situri in Emiratele Arabe Unite (EAU) pe care le pot lovi, relateaza Reuters si AFP.Yahya Saria, un purtator de cuvant militar al organizatiei…

- Rebelii houthi din Yemen, care sustin ca au comis atacurile din weekend asupra instalatiilor petroliere saudite, au anuntat miercuri ca au identificat zeci de situri in Emiratele Arabe Unite (EAU) pe care le pot lovi, relateaza Reuters si AFP. Yahya Saria, un purtator de cuvant militar…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a confirmat printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammad bin Salman, ca Franta va trimite experti pentru a participa la anchete asupra atacurilor impotriva instalatiilor petroliere saudite, a anuntat miercuri Palatul Elysee,

- Armamentul utilizat in dublul atac impotriva unor instalatii petroliere in Arabia Saudita este de provenienta iraniana, a afirmat luni purtatorul de cuvant al coalitiei sub comandament saudit care intervine in Yemen impotriva rebelilor houthi, potrivit France Presse. 'Ancheta continua si toate indiciile…

- Rebelii hutti din Yemen au amenintat luni sa lanseze noi atacuri impotriva Arabiei Saudite, dupa ce au revendicat atacuri devastatoare sambata impotriva unor instalatii petroliere saudite, relateaza AFP potrivit news.ro”Noi avem bratul lung si el poate ajunge oriunde, oricand”, a a declarat…

- "Interventia Iranului in afacerile arabe a inceput sa ia forme mai periculoase, de la alimentarea crizelor in diferite tari, pana la amenintarea securitatii navigatiei si aprovizionarii energetice", a declarat Ahmed Aboul Gheit in cadrul unei conferinte a ministrilor de externe de la Cairo.Iranul…

- Noua persoane au fost ranite intr-un atac lansat marti de rebeli yemeniti impotriva unui aeroport civil in sudul Arabiei Saudite, a anuntat coalitia militara condusa de Riad, relateaza AFP potrivit Agerpres. Atacul terorist impotriva aeroportului Abha (...) s-a soldat cu noua raniti in randul…

- Anterior, gruparea rebela hutti din Yemen a transmis ca a vizat aeroporturile din Abha și Jizan din sudul Arabiei Saudite cu mai multe atacuri cu drone, a informat televiziunea Al-Masirah, care apartine rebelilor. Rebelii hutti, sprijiniti de Iran, au intensificat atacurile cu rachete și drone asupra…