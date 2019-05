Yemen: Rebelii houthi încep sâmbătă retragerea din Hodeidah Rebelii houthi din Yemen intenționeaza sa își retraga forțele din trei porturi-cheie din Yemen, în decursul a patru zile, începând de sâmbata, a declarat un înalt oficial al Națiunilor Unite responsabil cu monitorizarea acestei acțiuni, conform Reuters.

Mișcarea houthi, apropiata Iranului, și guvernul Yemen sprijinit de Arabia Saudita au convenit inițial în decembrie sa-și retraga trupele pâna pe 7 ianuarie de la Hodeidah - o cale de salvare pentru milioane de oameni care se confrunta cu foametea - sub un armistițiu care vizeaza evitarea unui

