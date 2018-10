Yemen: Până la 14 milioane de persoane ar putea fi afectate de foamete (ONU) Daca tendinta actuala va continua, pana la 14 milioane de oameni ar putea fi in situatia de "pre-foamete" in Yemen, a subliniat intr-o nota recenta adjunctul secretarului general al ONU pentru probleme umanitare, Mark Lowcock, relateaza AFP. "Situatia umanitara din Yemen este cea mai grava din lume. 75% din populatie, adica 22 de milioane de oameni, au nevoie de ajutor si protectie, dintre care 8,4 milioane sunt in situatie de insecuritate alimentara si depind de ajutor alimentar urgent ", a indicat Lowcock in acest document datat 18 octombrie si inmanat celor 15 membri ai Consiliului de Securitate.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

agerpres.ro

