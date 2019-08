Yemen, tara devastata in ultimii cinci ani de un razboi civil, s-a cufundata si mai mult in haos sambata, cand luptatorii separatisti au cucerit palatul prezidential din Aden, dupa mai multe zile de confruntari, transmite AFP.



Desi este vorba de o cucerire cu caracter simbolic, deoarece presedintele Abd Rabbo Mansour Hadi se afla in Arabia Saudita, evenimentul marcheaza o cotitura in confruntarile care au zguduit Aden-ul incepand de miercuri.



"Am preluat fara lupte palatul de la fortele garzii prezidentiale" a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al fortei militare…