Vasi Rădulescu, atac la Cioloș: Am o măcinare

Dacian Cioloş a renunţat la MRÎ şi a înfiinţat un nou partid: PLUS. Dr. Vaso Rădulescu a criticat , printr-o postare pe Facebook, decizia lui Dacian Cioloș. "Am o măcinare: dacă ai fost înscris în MRÎ și acum trebuie să treci la PLUS, practic ești deja un traseist politic, nu?", a scris Vasi Rădulescu pe… [citeste mai departe]