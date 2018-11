Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a temperat joi speranta lansarii in viitorul apropiat a negocierilor de pace privind Yemenul, in timp ce rebelii houthi pun conditii pentru a participa la acestea, relateaza AFP. "Nu vreau sa creez prea multe asteptari, dar tocmai lucram din greu pentru a ne asigura ca vom putea demara discutiile in acest an", a declarat Antonio Guterres, la Buenos Aires, unde va participa vineri si sambata la summitul G20, alaturi in special de protagonistul central al acestei crize, printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman. ONU nu a fixat nicio data pentru aceste…