Stiri pe aceeasi tema

- Regele Salman al Arabiei Saudite a aprobat gazduirea de forțe americane in regat pentru a spori securitatea și stabilitatea regionala, a informat agenția de știri de stat (SPA) vineri, citata de Reuters.

- Emirul Qatarului, seicul Tamim bin Hamad al-Thani, se va intalni cu presedintele american Donald Trump pe data de 9 iulie, la Washington, pentru un schimb de opinii cu privire la cele mai recente evolutii regionale si internationale, a transmis sambata agentia oficiala de presa a Qatarului, QNA,…

- Ministrul de stat saudit pentru afaceri externe, Adel al-Jubeir, a avertizat Iranul, rivalul regional al Arabiei Saudite, ca vor fi si mai multe sanctiuni daca Teheranul isi va continua ''politicile agresive'', dar ca Riadul doreste sa evite razboiul, relateaza Reuters. …

- Coaliția militara condusa de Arabia Saudita, a declarat ca mișcarea houthi, apropiata de Iran, a declanșat duminica un atac terorist asupra aeroportului Abha din sudul Arabiei Saudite, omorând o persoana și ranind alte șapte, relateaza Reuters.Al-Masirah TV, apropiat de rebelii houthi,…

- Miscarea rebela houthi a lansat noi atacuri asupra aeroporturilor Jizan si Abha din sudul Arabiei Saudite, a anuntat sambata postul tv al miscarii, Al-Masirah, adaugand ca instalatiile au fost scoase din functiune, informeaza Reuters. Coalitia condusa de Arabia Saudita a anuntat intr-un…

- Rebelii yemeniti, sustinuti de Iran, si-au intensificat in ultimele saptamani atacurile de acest gen contra regatului saudit care, din 2015, intervine militar in Yemen in fruntea unei coalitii de sprijin a guvernului indepartat de la putere.Luni, dronele au vizat localitatea Khamis Mushait,…

- O ancheta multinationala asupra sabotarii la 12 mai a patru petroliere a ajuns la concluzia posibilei responsabilitati a unui "actor statal", dar nicio dovada nu permite in stadiul actual sa se afirme ca este vorba despre Iran, au informat joi Emiratele Arabe Unite, transmite AFP. Ancheta…

- Rebelii houthi, sprijiniti de Iran, au lansat un atac cu drona în timpul unei parade militare la care au participat forțele coaliției conduse de Arabia Saudita în orașul portuar Aden din Yemen, a transmis luni Al Masirah TV, canalul de televiziune detinut de rebeli, relateaza Reuters citat…