- O rezolutie ONU privind o incetare a ostilitatilor in Yemen si reinceperea trimiterii de ajutoare umanitare a fost amanata de SUA si alti membri ai consiliului de securitate dupa o campanie a Arabiei Saudite si a Emiratelor Arabe Unite, conform diplomatilor ONU, scrie The Guardian.Rezolutia,…

- Emisarul ONU pentru Yemen, Martin Griffiths, a sosit vineri in orasul strategic Hodeida, principalul front de razboi din Yemen unde un armistitiu a fost in general respectat timp de zece zile, a declarat o sursa a ONU in Dubai, citata de AFP. Griffiths, care vine de la Sanaa, capitala yemenita controlata…

- Fostul ministru pentru Brexit David Davis, unul dintre liderii Partidului Conservator, i-a cerut luni dupa-amiaza premierului Theresa May sa amane intalnirea cu liderii Uniunii Europene si sa supuna urgent votului Parlamentului proiectul de acord pe tema iesirii Marii Britanii din UE."Motivul…

- Italia incearca sa dea dovada de forța pentru a pune capat crizei din Libia in incercarea de a stopa migrația și de a promova stabilitatea in Africa de Nord. Este prima data cand facțiunile rivale din Libia și puterile internaționale au purtat discuții din luna mai a acestui an, informeaza DW .

- Liderii rus, german, francez si turc au subliniat, la Istanbul, importanta unui armistitiu in Siria si si-au exprimat doirnta ca un comitet insarcinat cu redactarea unei noi Constitutii sa se reuneasca pana la sfarsitul anului, relateaza...

- Liderii coreeni Kim Jong-un si Moon Jae-in au decis sa inainteze o propunere comuna de a gazdui Jocurile Olimpice din anul 2032, conform unei declaratii comune in urma summitului de miercuri, relateaza Reuters. ...

- Patru persoane au murit, duminica, in urma unui atac aerian care a avut ca tinta un post de radio orasul Hodeidah, din Yemen, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Potrivit localnicilor si unor surse medicale, cei patru decedati erau angajati ai postului respectiv, numit Almaraweah. Citește…