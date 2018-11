Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece combatanti proguvernamentali si 73 de rebeli houthi au fost ucisi in Yemen in noi lupte in jurul orasului strategic Hodeida (vest), dupa esecul convorbirilor care erau prevazute la Geneva, au indicat duminica surse medicale, relateaza AFP preluat de agerpres.Imagini SPECTACULOASE…

- In data de 01.09.2018, in jurul orei 01:50, politistii au oprit in trafic, pe strada 1 Decembrie 1918, din municipiul Petroșani, autoturismul condus de un barbat de 57 de ani, din judetul Valcea. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,07 mg/l, alcool pur in aerul…

- Spitalul CFR din Timișoara nu va mai fi preluat nici de primarie, nici de consiliul județean. Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a anunțat, in plenul de joi, 30 august, ca Ministerul Transporturilor are o alta strategie pentru spitalele care ii aparțin…

- In urma sancțiunilor impuse de SUA, Teheranul a hotarat sa preia controlul deplin asupra Stramtorii Ormuz si astfel si asupra Golfului Persic. Astfel, toate petrolierele și navele civile sau militare care trec prin aceasta zona sunt controlate de Iran.

- Suspiciunile ca unul dintre cele mai importante posturi tv din Ucraina a trecut sub controlul lui Viktor Medvedciuk, ”cumatrul” presedintelui rus, au aparut inca din aceasta vara. Jurnalistii publicatiei ”Shemi” au observat ca emisiunile canalului de știri „112 Ukraina“ ofera foarte mult spatiu citatelor…

- Cu cateva zile in urma, unitațile Brigazii Motorizate 24 a Forțelor Armate ale Ucrainei, in colaborare cu o companie de recunoaștere a armatei, au impins trupele de ocupație ruse pe o portiune de front din Donbas, avansand cațiva kilometri in adancime, scrie Dmitri Timciuk, deputatul ucrainean si coordonatorul…

- Un barbat preluat de elicopterul SMURD iar altul transportat la Spitalul de Urgenta Targoviste.Acesta este bilantul unui accident feroviar ce a avut loc intre statiile CFR Titu-Boteni. Un utilaj CFR a deraiat . Un elicopter SMURD a preluat una dintre victime. La fata locului au intervenit pompierii…

