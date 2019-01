Stiri pe aceeasi tema

- Emisarul ONU pentru Yemen, Martin Griffiths, a sosit luni in capitala acestei tari, Sanaa, controlata de rebelii houthi, unde va incerca sa accelereze punerea in aplicare a acordului de armistitiu pentru orasul-port Hodeida, a anuntat un responsabil al Natiunilor Unite, potrivit AFP preluata de Agerpres.…

- Consiliul de Securitate urmeaza sa se reuneasca miercuri pentru a asculta raportul emisarului special al ONU pentru Yemen privind armistitiul si recentele eforturi de a gasi o solutionare a conflictului, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Dupa ce a vizitat la sfarsitul saptamanii trecute Sanaa,…

- Dupa ce a vizitat la sfarsitul saptamanii trecute Sanaa, capitala yemenita aflata in mainile rebelilor houthi, emisarul Martin Griffiths s-a intalnit luni in Arabia Saudita cu liderii yemeniti cu scopul de a consolida acordul de incetare a focului la care s-a ajuns in decembrie in Suedia, in special…

- Consiliul de Securitate urmeaza sa se reuneasca miercuri pentru a asculta raportul emisarului special al ONU pentru Yemen privind armistitiul si recentele eforturi de a gasi o solutionare a conflictului, relateaza AFP. Dupa ce a vizitat la sfarsitul saptamanii trecute Sanaa, capitala yemenita…

- Negocierile cruciale pentru pace in Yemen vor incepe joi in Suedia, sub egida ONU, intre guvernul de la Sanaa, sustinut de Arabia Saudita, si rebelii sprijiniti de Iran, a anuntat miercuri mediatorul Natiunilor Unite, britanicul Martin Griffiths, relateaza AFP. Mediatorul ONU "doreste sa anunte relansarea…

- Emisarul ONU pentru Yemen, Martin Griffiths, a sosit vineri in orasul strategic Hodeida, principalul front de razboi din Yemen unde un armistitiu a fost in general respectat timp de zece zile, a declarat o sursa a ONU in Dubai, citata de AFP preluata de Agerpres. Griffiths, care vine de la…

- Emisarul ONU pentru Yemen, Martin Griffiths, a sosit vineri in orasul strategic Hodeida, principalul front de razboi din Yemen unde un armistitiu a fost in general respectat timp de zece zile, a declarat o sursa a ONU in Dubai, citata de AFP. Griffiths, care vine de la Sanaa, capitala yemenita controlata…

- Emisarul ONU Martin Griffiths revine in Yemen, cu speranta de a pregati viitoare consultari de pace in Suedia, in pofida faptului ca indemnuri la acalmie pe frontul militar nu au impiedicat confruntari violente la Hodeida, un port strategic esential ajutorarii umanitare, relateaza AFP, informeaza…