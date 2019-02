Stiri pe aceeasi tema

Partile in conflict in Yemen au convenit asupra primei faze de retragere din zonele-cheie din jurul orasului Hodeida, a anuntat luni ONU, informeaza DPA, potrivit agerpres.ro.

- Partile in conflict in Yemen au convenit asupra primei faze de retragere din zonele-cheie din jurul orasului Hodeida, a anuntat luni ONU, informeaza DPA. ONU a descris acordul dintre guvernul yemenit si rebelii houthi ca "un progres important" in incetarea focului la care s-a ajuns la…

- Noul sef al echipei ONU care monitorizeaza acordul de incetare a focului din orasul Al Hudaydah din vestul Yemenului a ajuns marti in capitala Sanaa, relateaza DPA. ONU a aprobat saptamana trecuta numirea fostului general danez Michael Lollesgaard la conducerea misiunii de observare, in locul lui Patrick…

- Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a cerut luni parților implicate în razboiul din Yemen sa își retraga trupele din portul principal din țara și din alte doua porturi mai mici ,,fara alte întârzieri”, relateaza Euronews. Reprezentanții celor…

- Incetarea focului intre fortele proguvernamentale si rebelii houthi la Hodeida, in Yemen, va fi aplicata incepand de la miezul noptii de luni spre marti, a dat asigurari un responsabil al ONU, pe fondul continuarii luptelor in ultimele zile in pofida acordului incheiat joi in Suedia si care prevede…

- Mediatorul ONU "doreste sa anunte relansarea procesului politic inter-yemenit, la 6 decembrie 2018, in Suedia", au facut cunoscut serviciile sale pe Twitter.Delegatia rebelilor a ajuns marti seara in Suedia la bordul unui avion special kuweitian cu care s-a deplasat si emisarul Natiunilor…

- Negocierile cruciale pentru pace in Yemen vor incepe joi in Suedia, sub egida ONU, intre guvernul de la Sanaa, sustinut de Arabia Saudita, si rebelii sprijiniti de Iran, a anuntat miercuri mediatorul Natiunilor Unite, britanicul Martin Griffiths, relateaza AFP. Mediatorul ONU "doreste sa anunte relansarea…

- "Pare ca foarte, foarte devreme in decembrie, in Suedia, vom vedea atat tabara rebelilor houthi cat si cea a guvernului recunoscut de ONU", le-a spus Mattis reporterilor. El a adaugat de asemenea ca Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite au incetat operatiunile ofensive in jurul orasului…