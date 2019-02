Yemen: Consiliul ONU pune presiune pe părțile aflate n război să și retragă trupele din Hodeidah Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a cerut luni parților implicate în razboiul din Yemen sa își retraga trupele din portul principal din țara și din alte doua porturi mai mici ,,fara alte întârzieri&", relateaza Euronews.

Reprezentanții celor doua grupari aflate în razboi s-au întâlnit pe o nava în Marea Roșie ieri într-o tentativa ONU de a implementa acordul de retragere a trupelor creat în decembrie în Suedia.

,,Ambele parți și-au resusținut angajamentul fața de implementarea aspectelor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

