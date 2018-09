Stiri pe aceeasi tema

- 'Un dialog constructiv cu guvernele inainte de a trage concluzii pripite ar ajuta cauza noastra comuna de promovare si de protectie a drepturilor omului', a declarat ambasadoarea Ungariei, Zsuzsanna Horvath, in fata Consiliul ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva. Ea a raspuns criticilor formulate…

- Budapesta a respins marti criticile privind politica sa referitoare la migranti formulate de Inaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului, care a luat cunostinta de 'informatii socante' potrivit carora migrantilor retinuti in zonele de tranzit din Ungaria li s-a refuzat hrana, relateaza…

- Coalitia coordonata de Arabia Saudita, care lupta in Yemen, a informat marti ca a interceptat doua rachete balistice in apropierea orasului Jizan, aflat in sudul tarii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Raport ONU pentru Yemen si pozitia Arabiei Saudite aliata a Washington-ului Statele Unite au dat asigurari, ieri, ca iau în serios raportul-ancheta al ONU care vorbeste de posibile crime de razboi comise de toate partile implicate în razboiul din Yemen, între care si Arabia…

- Fortele de securitate saudite au capturat un "extremist" jihadist puternic inarmat dupa un schimb de focuri in centrul Arabiei Saudite, a anuntat Ministerul de Interne, informeaza joi France Presse, potrivit Agerpres. Acest barbat, a carui cetatenie nu a fost specificata, a aderat la "ideologia"…

- Arabia Saudita a anuntat ca l-a expulzat pe ambasadorul Canadei la Riad, si a suspendat toate legaturile comerciale cu Ottawa, dupa ce Chrystia Freeland, ministrul canadian de Externe, s-a declarat “foarte alarmata” de arestarea de catre autoritatile saudite a lui Samar Badawi,…

- ONU va invita diferitele parti implicate in conflictul din Yemen sa inceapa convorbiri de pace, pe 6 septembrie, la Geneva, a anuntat joi emisarul special al Natiunilor Unite, transmite AFP. Martin Griffiths a indicat in Consiliul de Securitate ca o solutie politica este posibila pentru a pune capat…