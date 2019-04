Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile dintre populiștii de la putere in Italia cresc vineri la cote și mai inalte, liderul Mișcarii 5 Stele, Luigi Di Maio, acuzandu-și partenerul de coaliție, Liga, ca amenința sa darame guvernul din cauza anchetei privind corupția care il vizeaza pe consilierului economic al primului-ministru…

- Egiptul s-a retras din efortul SUA de a construi un „NATO arab”, cu aliati arabi-cheie, potrivit unor surse familiare cu decizia, citate de Reuters, actiunea fiind o lovitura pentru strategia administratiei Trump de a limita puterea Iranului.

- Coalitia condusa de Arabia Saudita a lansat miercuri atacuri asupra unor tinte Houthi in capitala Yemenului, Sanna, conform televiziunii de stat saudite Ekhbariya, scrie news.ro, care citeaza Reuters. Coalitia a informat ca atacurile au vizat o fabrica de drone a militantilor Houthi si un…

- Paisprezece copii au fost ucisi si alți 16 raniti intr-o explozie produsa duminica in Sanaa, capitala Yemenului, a anunțat marți UNICEF. O bomba a explodat in apropierea unei școli din Sanaa, și 30 de copii, majoritatea sub varsta de 9 ani, surprinși de deflagrație. Dintre cei 30, 14 și-au pierdut viața…

- Varsta majoritatii victimelor este de sub 9 ani. Dintre copiii raniti, unii sunt in stare 'critica', astfel incat bilantul celor decedati ar putea creste, a avertizat UNICEF in comunicatul sau. Acesta arata ca 'incidentul s-a produs in apropierea a doua scoli', dar nu precizeaza cauza exploziei.…

- Youssef al-Hadrii, purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii, controlat de rebelii houthi, a declarat ca 39 de persoane au fost ranite in urma atacurilor. El a declarat ca cele mai multe dintre victime sunt elevi, ucisi dupa ce mai multe case si o scoala au fost bombardate. Potrivit Associated…

- Cel puțin 11 persoane, majoritatea copii, au murit duminica în Yemen în urma unor raiduri aeriene desfașurate de coaliția condusa de Arabia Saudita, potrivit Ministerului Sanatații de la Sanaa, citat de Al Jazeera, scrie Mediafax. Youssef al-Hadrii, purtator de cuvânt al Ministerului…