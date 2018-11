Yemen: Cel puţin 61 de combatanţi ucişi la Hodeida (medici şi surse militare) Cel putin 61 de combatanti - 43 rebeli si 18 loialisti - au fost ucisi in ultimele 24 de ore in lupte la Hodeida, un oras-port in vestul Yemenului tinta a unei ofensive a fortelor proguvernamentale sprijinite de Riad, au anuntat duminica surse militare si spitalicesti, informeaza France Presse. Acesta este un bilant partial. Zeci de luptatori rebeli raniti au fost transportati spre capitala Sanaa, la est, si in provincia Ibb din sud, a declarat o sursa de la spitalul militar din Hodeida. Bilantul mortilor a fost confirmat de un responsabil militar proguvernamental. Ofensiva de la Hodeida, sprijinita… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

