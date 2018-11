Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, duminica, pentru MEDIAFAX, ca nu s-a discutat in partid desființarea Primariei Municipiului București printr-o ordonanța de urgența, fiind o aberație a edilului Capitalei, potrivit Mediafax. „Nu s-a discutat niciodata in partid…

- Jurnalistul sesizeaza ca acest conflict deschis ar putea avea consecințe neprevazute avand in vedere faptul ca Cioloș a fost favoritul lui Iohannis la funcția de premier, iar PNL este partidul care il susține pe Iohannis. "S-a deschis un conflict politic spectaculos: PNL-Ciolos. Fostul premier…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a cerut marti o incetare a ostilitatilor in Yemen si a spus ca negocierile conduse ONU pentru a pune capat razboiului civil in aceasta tara ar urma sa inceapa luna viitoare, relateaza Reuters. Intr-o declaratie, Pompeo a afirmat ca atacurile cu rachete lansate…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a admis joi pentru prima data ca jurnalistul saudit disparut Jamal Khashoggi este foarte probabil mort, amenintand Riadul cu consecinte "foarte grave" daca este confirmata responsabilitatea sa, noteaza AFP. "Mi se pare cert ca este asa. Este foarte trist",…

- Secretarul general ONU Antonio Guterres va prezenta marti in deschiderea intalnirii anuale o imagine a starii natiunilor subliniind distrugerea increderii in lume, nevoia de a contracara unilateralismul și de a revigora cooperarea internaționala care este fundamentul organizației, relateaza AP, potrivit…

- Codrin Ștefanescu a subliniat ca ”se intampla lucruri ciudate in partid”. Secretarul general adjunct al PSD a argumentat ca sunt lideri de organizații care vin sa susțina scrisoarea celor trei, dar care o fac in nume propriu, nefiind susținuți de oamenii din teritoriu care, pe de alta parte, semneaza,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat sambata "toate partile sa inceteze imediat ostilitatile" in Libia si sa se conformeze armistitiului incheiat in trecut sub egida Natiunilor Unite", relateaza AFP. Antonio Guterres "condamna continuarea violentelor in interiorul si in jurul capitalei…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat miercuri asupra "riscurilor crescande ale unei catastrofe umanitare in cazul unei operatiuni militare la scara larga in provincia Idlib in Siria", transmite AFP. Intr-un comunicat, care urmeaza unui avertisment similar din 21 august transmis…