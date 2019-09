Yemen: 200 de soldaţi guvernamentali ucişi de insurgenţi, peste 1.000 capturaţi Circa 200 de luptatori din cadrul fortelor proguvernamentale in Yemen au fost ucisi si peste o mie capturati intr-o ofensiva de anvergura a rebelilor in august, a facut cunoscut duminica un responsabil militar yemenit confirmand informatii ale insurgentilor houthi, noteaza AFP. Responsabilul militar, sub acoperirea anonimatului, a declarat ca aproximativ 200 de soldati au fost ucisi in aceasta ofensiva in nordul tarii in razboi, in apropierea frontierei saudite. Numarul prizonierilor este insa 'inferior' celui avansat de houthi, a adaugat el, indicand ca 'cifra se apropie de 1.300 de soldati',… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

