Yazaki Ploiesti, cazul angajatului decedat la serviciu/ Politia Prahova anunta ca s-a deschis dosar pentru ucidere din culpa In urma apariției in spațiul public a unor informații referitoare la cazul unui barbat caruia i s-ar fi facut rau in timpul programului de lucru, la o societate de pe raza municipiului Ploiești și care ulterior a decedat, Compartimentul de Relații Publice al I.P.J. Prahova este abilitat sa comunice urmatoarele: Au fost efectuate verificari, in urma carora a rezultat faptul ca polițiști din cadrul Biroului de Combatere a Infracțiunilor contra Persoanei și Patrimoniului al Poliției Municipiului Ploiești au intocmit un dosar penal, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

