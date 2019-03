Yannis Behrakis, unul dintre cei mai reputaţi fotojurnalişti, a murit la vârsta de 58 de ani Behrakis s-a ocupat de numeroase subiecte importante, precum conflictele din Cecenia si Afganistan, cutremurul din Kashmir si revoltele din Egipt. A castigat respectul colegilor, dar si al rivalilor, scrie Reuters, a condus echipa care a castigat premiul Pulitzer in 2016 pentru acoperirea subiectului criza refugiatilor. Cei care au lucrat cu el pe teren au spus ca Reuters a pierdut un jurnalist talentat si angajat. „Este vorba despre cum sa spui povestea in cel mai artistic mod posibil", a spus fotograful Goran Tomasevic de la Reuters despre stilul lui Behrakis. „Nu veti… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

