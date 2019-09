Stiri pe aceeasi tema

- Agentia As Tour Timisoara va propune un sejur de vis in Statele Unite, la cumpana dintre ani. Timp de sapte zile veti putea vizita New York, Washington (Casa Alba, Capitoliul, Pentagonul etc), Philadelphia si Baltimore. Noaptea dintre ani o veti petrece – unde altundeva? – in Times Square. The post…

- Ea va calatori din Marea Britanie pana in Statele Unite, plecand la mijlocul lunii august la bordul Malizia II, o barca de curse dotata cu panouri solare si turbine subacvatice care produc electricitate la bord, facand calatoria zero-carbon, a anuntat Thunberg intr-un comunicat. Odata ajunsa…

- O furtuna violenta a provocat inundatii grave in New York, Statele Unite. Ploaia torentiala a transformat strazile metropolei in rauri adevarate. Masinile care stationau, au ajuns pe jumatate in apa, iar oamenii de pe strazi s-au pomenit in puhoaie pana la brau.

- Temperaturile extreme au facut primele victime in Statele Unite. Cel putin sase oameni, care provin din Maryland, Arizona si Arkansas au murit.De asemenea, in New York a fost declarata stare de urgenta, dupa ce temperaturile au ajuns la 38 de grade.

- Canicula a inceput sa afecteze Statele Unite si Canada. Potrivit meteorologilor, in acest weekend temperaturile ar urma sa depaseasca in unele locuri 38 de grade Celsius. Aproximativ doua sute de milioane de oameni din metropole precum New York, Washington si Boston, pe Coasta de Est, sau Montreal in…

- Trimisul Coreei de Sud pentru negocieri nucleare, Lee Do-hoon, a plecat marti spre Germania pentru a se intalni cu reprezentantul special al SUA pentru Coreea de Nord, Stephen Biegung, si a discuta reluarea convorbirilor cu Phenianul privind dezarmarea, transmite EFE potrivit Agerpres. Inainte…