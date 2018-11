Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile regionale de duminica din landul Hessa, in vestul Germaniei, ar putea slabi si mai mult partidele din "Marea Coalitie" (GroKo) aflata la putere la Berlin, la doua saptamani dupa esecul istoric in Bavaria pentru Uniunea Sociala Crestina (CSU) - aliata bavareza a CDU (Uniunea Crestin-Democrata)…

- Ford construieste un vehicul comercial electric in Europa, utilizand tehnologie oferita de startup-ul StreetScooter, al Deutsche Post, in conditiile in care primariile oraselor din Germania iau masuri impotriva emisiilor poluante ale automobilelor diesel, transmite Reuters, conform news.ro.Cea…

- Proprietarii vehiculelor echipate cu motoare diesel mai vechi din orasele germane unde aerul este extrem de poluat vor putea alege intre a primi subventii pentru achizitionarea unor modele mai noi si mai putin poluante sau o reconfigurare a sistemului hardware, a decis coalitia aflata la guvernare,…

- Proprietarii vehiculelor echipate cu motoare diesel mai vechi din orasele germane unde aerul este extrem de poluat vor putea alege intre a primi subventii pentru achizitionarea unor modele mai noi si mai putin poluante sau o reconfigurare a sistemului hardware, a decis coalitia aflata la guvernare,…

- Guvernul de la Berlin si producatorii auto germani sunt aproape de un acord privind masurile de reducere a poluarii provenite de la masinile diesel mai vechi, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Volkswagen, Daimler şi BMW ar putea oferi proprietarilor de…

- Dezvoltarea de catre Uniunea Europeana (UE) a propriei sale productii de baterii pentru vehiculele electrice este "extrem de importanta", pentru a-si asigura rolul in industria auto, care trece la mobilitatea trece la mobilitatea electrica, a declarat, marti, cancelarul german Angela Merkel, intr-o…

- Liderul grupului liberal din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat ca dorește o alianța cu partidul politic al președintelui francez Emmanuel Macron pentru alegerile europene din mai, in incercarea de a contracara populiștii, relateaza Reuters, citat de Mediafax.

- Liderul grupului liberal din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat ca dorește o alianța cu partidul politic al președintelui francez Emmanuel Macron pentru alegerile europene din mai, in incercarea de a contracara populiștii, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Intr-un interviu…