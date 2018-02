Stiri pe aceeasi tema

- Premiera absoluta de la Skoda. Cel mai mare SUV al producatorului ceh, Kodiaq, a primit versiunea cea mai luxoasa Laurin & Klement, care va fi disponibila la comanda alaturi de alte doua existente deja pe piata: Sportline si Scout.

- Citeste si: Grafic: Topul celor mai mari insolvente din 2017 (companii ordonate dupa cifra de afaceri din 2016 Grafic: Topul celor mai importante zece tranzactii din Romania in 2017 Cele mai mari 50 de companii infiintate in 2017, dupa valoarea capitalului social subscris, au pus in joc peste 2,3…

- Capabile sa consume cu 50% mai putina energie decat alternativele OLED reglate la acelasi nivel de luminozitate, ecranele Micro-LED ar putea ajunge candva si in echiparea dispozitivelor smartphone. Deocamdata, Samsung rezerva aceasta tehnologie pentru produsele de mari dimensiuni, cum este prototipul…

- Consolidarea fiscala a gru­purilor de companii romanesti le-ar da acestora sansa sa poata concura cu grupurile straine, in contextul in care grupurile autohotone sunt 5.000 la numar, iar cele straine 68.000, spun reprezentantii Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR). Prima initiativa…

- Ecranele fara margini, care au devenit foarte populare in 2017, nu i-au determinat pe oameni sa cumpere anul trecut mai multe smartphone-uri decat in 2016. Pentru prima data dupa noua ani de crestere, piata globala de smartphone-uri a inregistrat un mic declin, de 0,1%, potrivit firmei de cercetare…

- Un elev de la o scoala generala din Texas a fost disciplinat dupa ce angajat, pe internet si folosindu-se de smartphone-ul personal, o stripteuza pentru un show in institutia de invatamant. Femeia a ajuns la adresa unde trebuia sa tine „spectacolul”, programat pentru ora 11:00 dimineata, si a avut…

- Lansarea la MWC a lui Galaxy S9 de la Samsung a „speriat” cativa jucatori importanti de pe piata de smartphone-uri. Huawei a confirmat deja ca va prezenta noul sau telefon de top abia la sfarsitul lunii martie, in timp ce LG a anulat complet modelul G7 si a inceput dezvoltarea sa de la zero. Compania…

- A devenit deja o tradiție in orașul Otopeni, ca Biserica și Școala sa intinda o mana elevilor cu rezultate meritorii la invațatura obtinute in conditii grele din cauza suferintelor de multe feluri prin care trec: boala, probleme familiale, dificultati mari provenite din insusi procesul de invatare…

- Doar o banca din top 10 ofera un credit pentru studii, insa conditiile de finantare sunt dificil de indeplinit. Peste 6.000 de tineri sunt acceptati in fiecare an la universitati de talie mondiala pentru a-si obtine diploma de licenta, masterat ori doctorat, insa lipsa de finantare este…

- Cu viteze teoretice de pana la 2.9GB pe secunda, noile solutii de stocare create pentru dispozitive smartphone, tablete si laptopuri low-cost ar putea rivaliza performantele SSD-urilor de ultima generatie disponibile in prezent pentru platforma PC. Validat de Joint Electron Device Engineering Council…

- Ministrul de Finante Eugen Teodorovici a anuntat, marti, ca Formularul 600 nu mai trebuie depus si ca Guvernul va gasi alte solutii. ”La sedinta de Guvern de maine, va fi discutata o OUG prin care vom amana acest formular pana la final de martie, timp in care vom incerca sa gasim cea mai buna solutie…

- Deputatul Liviu Plesoianu prezinta un tablou numit „Afișul corect pentru mareața expoziție de la Bruxelles”, in a carei componenta se afla Monica Macovei, Soros, Oana Dimofte reprezentanta „Corupția ucide”, unde presteaza social Insul-in-CHILOȚI”.

- Adrian Tanase, fost director de investitii la NN Pensii, cel mai mare administrator de pensii din Romania, a primit aprobarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) pentru functia de director general al BVB, operatorul pietei de capital din Romania cu o valoare de piata de 237 mil. lei. Principalul…

- Majoritatea companiilor din industria de tehnologie au lansat in ultimii ani boxe wireless inteligente, echipate cu asistenti virtuali si tot felul de functii smart home. Apple e putin in urma la acest capitol, compania prezentand abia la jumatatea anului trecut HomePod, alternativa cu Siri pentru utilizatorii…

- ♦ Pe piata romaneasca s-au semnat anul trecut peste 105 tranzactii care au avut o valoare de minimum 5 mil. euro, a caror valoare cumulata a fost de 4 - 4,6 mld. euro ♦ Cele mai fierbinti trei domenii au fost energia, serviciile financiare si tehnologia (impreuna cu media si telecom), tranzactiile totale…

- Cei care stau la casa pot folosi o modalitate relativ simpla pentru deszapezirea masinii. Este vorba despre o suflanta pentru frunze, care este foarte eficienta, dupa cum se vede in clipul atasat. Aceste dispozitive au preturi care incep de la 170 de lei in magazinele de bricolaj din Romania. (...)…

- Trump International Hotel din centrul capitalei Statelor Unite a avut parte de o surpriza neplacuta seara trecuta, atunci cand termenul vulgar folosit de presedintele Trump pentru a descrie o serie de state a fost proiectat pe fatada cladirii.

- Romania, al patrulea cel mai mare producator de gaz natural la nivel european, face primii pasi pentru folosirea acestuia in transporturi, in 2018 urmand sa fie finalizata investitia in 6 statii care vor folosi aceasta resursa. „Sase din cele 9 statii pe care le are proiectul sunt in di­verse…

- „Intr-un scenariu optimist, sectorul tech romanesc va depasi ponderea de 10% din PIB si o productivitate de cel putin 80.000 euro per om (fata de de 45.000 euro in prezent).“ Exporturile de servicii ale Romaniei au cumulat 17 miliarde de euro in primele zece luni ale anului trecut, in…

- Sony lanseaza bara de sunet compacta HT-SF200 cu 2.1 canale, care ofera o experiența audio cinematografica în propriul living, având în același timp un design elegant, fiind conceputa sa se armonizeze cu orice piesa de mobilier pe care este amplasata. Indiferent de filmul sau programul…

- Fara legatura cu aplicatia de editare imagine care poarta acelasi nume, GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search) a anuntat descoperirea celui mai mare numar prim de pana acum, o lungime de 23.249.425 cifre. Prin definitie, numar prim este orice numar natural a carui impartire cu un numar intreg…

- LG va anunta noua gama de televizoare OLED la CES 2018, varful de gama fiind reprezentat de un model cu ecran 8K de 88”. Desi pastreaza platforma WebOS folosita si anii anteriori, LG face un pas in directia Android integrand serviciul Google Assistant de asistenta prin comanda vocala, completand functionalitatea…

- Doi comedianți ruși s-au dat drept prim-ministrul Poloniei pentru a o pacali pe Nikki Haley, ambasadoarea Statelor Unite la ONU. Aceștia i-au pus mai multe intrebari despre „Binomo”, o insula imaginara din Marea Chinei de Sud.

- Asteptate la CES 2018, monitorul LG 32UK950 si versiunea ultra-wide 34WK95U vor avea drept atuuri calitatea impresionanta a imaginii, augmentata cu suport HDR si compatibilitate NVIDIA G-SYNK. LG a implementat pentru noua generatie de ecrane o tehnologie numita Nano IPS, care presupune augmentarea sursei…

- Institutul de estetica corporala si faciala AVRA Aesthetic Institute a fost lansat in anul 2017 in urma unei investitii de peste 400.000 de euro, bani proveniti din fondurile proprii ale actionarilor. Acesta este deschis pe strada Paris din centrul Capitalei, intr-o cla­di­re care mai gazduieste…

- ♦ In primele 11 luni s-au vandut 142.300 de autovehicule, in crestere cu 11% fata de perioada similara a anului trecut ♦ Motorul cresterii din acest an a fost reprezentat de persoanele fizice, a caror pondere a urcat la 35% din total anul acesta. Apetitul romanilor pentru masini…

- Ecofarmacia, un business de 30 de farmacii din zona Ardealului infiintat in urma cu opt ani, a ajuns la afaceri de 82 de milioane de lei anul acesta, in crestere cu circa 17% fata de 2016. Principalele provocari pentru business anul acesta au fost lipsa din farmacii a unor medicamente care tratau…

- ♦ La finele lunii iunie indicele BET avea plus 20%, pentru ca de atunci indicele sa scada treptat, iar in prezent sa afiseze un avans de 9,6% de la inceputul anului ♦ Dar 2018 ar putea fi mai bun ca 2017 din perspectiva randamentelor dividendelor, care, potrivit unei case de brokeraj, nu doar…

- Senatorii USR au protestat marti intr-un mod inedit fata de controversatul proiect PSD-ALDE de modificare a legilor Justitiei. Astfel, in timpul dezbaterilor din plen la proiectul de modificare a Legii 303/2004, USR a proiectat pe un ecran improvizat langa tribuna Senatului imagini de la protestele…

- ♦ Operatorul avea operatiuni in peste 120 de localitati din judetele Gorj si Mehedinti si a avut anul trecut afaceri de aproape 7 mil. lei Compania de cablu UPC, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata locala de servicii de televiziune, telefonie si internet fix, a platit aproximativ…

- „Din punctul de vedere al livrarilor, piata a inregistrat unul dintre cele mai reduse niveluri din ultimii ani”, spune Andrei Drosu, consultant research department in cadrul JLL. Dezvoltatorii din real estate au livrat anul acesta pe piata din Romania circa 90.000 de metri patrati de spatii…

- Ajunsa la versiunea 1.5, aplicatia Google PhotoScan pentru dispozitive cu Android imbunatateste functia de decupare si salvare a documentelor scanate cu ajutorul camerei foto. Ajutand in special utilizatorii care doresc sa scaneze mai multe documente deodata, noua versiune a aplicatiei salveaza automat…

- Uniunea Europeana va introduce un nou set de reglementari – simplificate și armonizate – care va permite creșterea mai rapida a agriculturii ecologice. Consiliul UE a aprobat un acord la nivelul principalelor instituții europene care prevede o revizuire radicala a reglementarilor existente in privința…

- Calin Dragan, 51 de ani, executivul roman care lucreaza de peste 20 de ani in cadrul sistemului Coca-Cola, va prelua incepand cu 1 ianuarie functia de presedinte al Bottling Investments Group (BIG), unul dintre cei mai mari imbuteliatori al gigantului Coca-Cola. Bottling Investments Group,…

- Florin Piersic a vorbit despre starea lui despre starea lui de sanatate, dupa ce zilele trecute s-a spus ca este dependent de medicamente. Florin Piersic a transmis un mesaj extrem de dur in urma unui articol aparut in presa. Actorul se simte bine și marturisește ca nu are probleme de sanatate. Florin…

- Compania Dolinex, o afacere de familie specializata in comercializarea de echi­pamente si accesorii pentru instalatii termice si sanitare, va incheia acest an cu afaceri de 5,45 de milioane de euro, in crestere cu 17% fata de anul precedent. „Anul 2017 este un an foarte bun. Vom incheia…

- De Ziua Naționala a tuturor romanilor, Targușorul Brancovenilor, din Parcul Mogoșoaia, a fost gazda primitoare a unui frumos spectacol folcloric intitulat ”Dor de plaiul stramoșesc”, pregatit cu drag de Primaria Comunei Mogoșoaia, Consiliul Județean Ilfov și Centrul Județean pentru Conservarea Culturii…

- Majoritatea imprumuturilor ipotecare si a creditelor pentru companii au fost acordate la dobanzi variabile, ceea ce reprezinta un „factor agravant“ pentru stabilitatea financiara in conditiile reluarii ciclului de crestere a dobanzilor, sustine Liviu Voinea, viceguvernator al BNR. In aceste…

- ♦ Piata locala de moda, evaluata la circa 4 mld. euro anual, este una dintre cele mai competitive din economia locala, cateva sute de nume locale si straine luptandu-se pentru banii pe care romanii ii cheltuie pe haine, pantofi sau accesorii. Numarul de branduri de pe piata de haine si incaltaminte…

- LID Helmet este un nou model de casca de protectie pentru biciclisti, realizata din materiale reciclate. Casca este pliabila, pentru a putea fi depozitata mai usor in geanta sau rucsac. Datorita acestui design, utilizatorii beneficiaza de ventilatie la cap in zilele caniculare. Casca a fost certificata…

- Duminica, in meciul Barcelonei cu Valencia, de pe Mestalla, 1-1, Messi a avut un gol anulat la scorul de 0-0. Catalanii au contestat decizia arbitrilor, dar fara succes. Arbitrul de centru Iglesias Villanueva si tusierul Enrique Jose Ramos Ferreiros nu au vazut ca mingea a depasit linia portii cu…

- Soiurile de vita-de-vie autohtone, multitudinea acestora (peste 20), dar si faptul ca tot mai multe crame locale pariaza pe vinuri premium sunt atuurile care ar putea duce Romania pe harta mondiala a exportatorilor de vin, tinta neatinsa pana in prezent desi este unul dintre cei mai mari producatori…

- Kaufland, liderul comertului local, a deschis primul sau magazin intr-un complex imobiliar, dupa ce anterior a deschis doar hipermarketuri independente. Alte retele care au atacat aceste proiecte rezidentiale sunt Mega Image, Lidl, Penny Market, Carrefour si Profi. Grupul a deschis la finalul saptamanii…

- Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), institutia guvernamentala a Statelor Unite care dezvolta noi tehnologii militare, vrea sa obtina plante care sa fie folosite in operatiuni de spionaj, supraveghere si monitorizare. Programul Advanced Plant Technologies (APT) si-a propus sa dezvolte…

- Vanzarile de autoturisme Dacia au inregistrat, in octombrie, un avans de 20,3% in Europa, iar cota de piața a constructorului de automobile s-a majorat de la 2,6% la 2,9%, conform statisticilor Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Inmatricularile de autoturisme Dacia in Europa s-au…

- “Am visat la acest lucru, de ce sa nu putem face in Romania acest lucru. Este si o ambitie personala sa aratam ca putem face lucruri de top aici”, a spus Florin Talpes. El a insistat asupra faptului ca echipamentul este integral proiectat de Bitdefender si ca nu este vorba de un kit de componente…

- “Da și Eu Pot” este un proiect inițiat de doi oameni obișnuiți, Gabriela-Elena și Cristian Airinei, din credința ca viața oamenilor din Romania se poate schimba, atat timp cat lupți pentru cauza in care crezi. Dupa ce au parcurs mai bine de 2.500 km pe bicicleta, cei doi au reușit sa stranga fondurile…

- Vineri, 24 noiembrie, de la ora 19.00, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia va fi proiectat documentarul „Expirat”, produs in Norvegia in 2017. Proiecția filmului va fi urmata de o discuție cu publicul și invitații pe tema consumului exagerat și a risipei de alimente la nivel național și la nivel…

- Companiile din sectorul productiei de bauturi au ajuns anul trecut la un business total de aproape 11 mld. lei (2,4 mld. euro), in crestere cu 7% fata de anul precedent, arata o analiza a ZF pe baza datelor de la Registrul Comertului. Fata de anul 2008, ultimul an de boom economic pentru…