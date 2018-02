Y si Z, cele doua litere care schimba regulile jocului in piata muncii

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul americanilor care au solicitat ajutoare pentru somaj a scazut saptamana trecuta la cel mai redus nivel din ultimii aproape 45 de ani, evolutie care indica o crestere puternica a numarului locurilor de munca in luna februarie si un ritm solid de crestere economica, relateaza Reuters, scrie…

- Piata muncii din Romania se confrunta cu o lipsa de muncitori calificati Piata muncii din România se confrunta cu o lipsa de muncitori calificati, iar specialistii arata ca fenomenul se va acutiza în urmatorii ani. Cu aceeasi problema se confrunta si judetul Galati, unde angajatorii…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb,a semnat, impreuna cu președintele ANOFM (Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca), Cristiana Barbu, contractele de finanțare pentru 3 proiecte care vizeaza integrarea tinerilor șomeri pe piața muncii, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri seara, ca a fost identificat un nou mecanism de testare psihologica a politistilor, in baza unei fise de semnalare prin care psihologul poate sa-si adapteze bateriile de teste atunci cand efectueaza testarea acelei persoane. Reamintim faptul ca, urmare…

- In ziua de astazi, brandingul castiga tot mai mult teren. Daca pana in acest moment brandul era creat de catre o companie exclusiv cu scopul de a se adresa consumatorului, respectiv de a o ajuta sa se identifice in mintea consumatorului si sa se diferentieze pe piata fata de competitie, acum brandul…

- Admiterea la liceu s-ar putea modifica din nou. Noul ministru al Educatiei, Valentin Popa, a anuntat la o intalnire cu reprezentantii parintilor ca doreste ca media claselor 5-8, care acum conteaza in proportie de 20% la admitere, sa fie calculata doar din tezele de la materiile de baza: romana si matematica…

- Piata muncii in 2018 vine cu o serie de schimbari fata de anul 2017: specialistii in recrutare cauta mai mult tineri aflati la inceput de cariera si nu candidati cu experienta in campul muncii, asa cum procedau anul trecut.

- UEFA le-a cerut arbitrilor sa pedepseasca faulturile dure in competitiile europene intercluburi si sa "protejeze imaginea fotbalului", relateaza BBC. Pozitia UEFA vine dupa ce antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, le-a cerut arbitrilor sa nu tolereze jocul dur, in conditiile…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti ca piata muncii din Romania este deschisa si pentru francezi, italieni, germani, austrieci si le-a transmis reprezentantilor companiilor de constructii la o dezbatere ca, in masura in care nu exista lucratori, pot sa finanteze resursa de forta…

- Deputatul social-democrat botoșanean a anunțat astazi ca va propune ministrului Educației Naționale și ministrului Muncii și Justiției Sociale implementarea unui plan structurat pentru a reuși ca pana in 2020 sa creasca considerabil proporția tinerilor romani inalt calificați care se intorc sa munceasca…

- Pentru ca accesul pe piata muncii sa fie mai facil este important ca tinerii sa isi dezvolte o serie de abilitati, noteaza Revista CARIERE. 0 0 0 0 0 0

- Romania este cea mai expusa tara din Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste numarul de joburi care risca sa fie in viitor inlocuite cu roboti, scrie adevarul.ro Peste 60% din locurile de munca sunt...

- Veste buna pentru soferi. In cazul in care au fost prinsi circuland fara rovinieta, au sanse mari sa scape de amenda. Daca acum trece si un an din momentul savasirii contraventiei pana cand amenda ajunge la sofer, parlamentarii schimba regulile. Termenul a fost cu mult redus.

- Dependenta de televizor a devenit ca un refugiu al oamenilor moderni dupa o zi stresanta, insa acest lucru poate sa aiba un efect negativ asupra mintii umane si asupra intregului sistem de viata.

- Secretarul de stat pentru Afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut, vineri, o intrevedere cu Nicolas Bruhl, subsecretar de stat in MAE elvetian, coordonatorul Directiei Europa, Asia Centrala, Consiliul Europei si OSCE, informeaza un comunicat al Ministerului…

- Oamenii de afaceri timisoreni au fost interesati in numar mare de cele mai noi schimbari de pe piata muncii. Eu au participat la primul seminar desfasurat de CCIAT in parteneriat cu una dintre reprezentantele autoritatilor publice, de aceasta data Inspectoratul Teritorial de Munca Timis.

- Decalajul veniturilor intre generatiile din Europa a crescut semnificativ in detrimentul tinerilor si, fara o politica adecvata, "o intreaga generatie ar putea sa nu isi mai revina niciodata", avertizeaza Fondul Monetar International (FMI) intr-un studiu publicat recent, transmite AFP.Potrivit FMI,…

- Un proiect interesant, dar care va starni multe controverse, ar putea schimba puțin soarta mașinilor implicate in accidente rutiere. Mai exact, autoturismele care vor suferi avarii grave la sistemele de siguranța in urma unor accidente vor avea Inspecția Tehnica Periodica suspendata pana la terminarea…

- Centrul pentru Educație Antreprenoriala și Asistența in Afaceri a lansat astazi, 26 ianuarie, proiectul "Reconceptualizarea orientarii profesionale și consilierii in cariera II". Acesta iși propune sa sprijine tinerii din Republica Moldova in deciziile de cariera, pentru ca ele sa se bazeze pe necesitațile…

- Dua Lipa lucreaza la un nou album ce va schimba regulile muzicii pop. La nici un an de la lansarea albumului de debut, artista britanica este pe val și vrea sa schimbe lumea prin muzica sa. “Ma simt atat de emoționata incat uneori fac glume despre asta”, a precizat Dua Lipa. In noul album la... View…

- Femeile vor fi cele mai afectate de intrarea roboților pe piața muncii, este concluzia unui raport prezentat, miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, scrie Russia Today. Studiul, intitulat „Spre o revoluție revigoranta: un viitor al locurilor de munca pentru toți”, dezvaluie ca atunci cand…

- Platforma YouTube, detinuta de compania Google, va schimba regulile privind remunerarea creatorilor de continuturi video, dupa ce, in ultimul an, a starnit mai multe polemici, cu clipuri controversate ale unor vloggeri celebri, informeaza Le Monde.

- Victor Spirescu, primul roman ajuns in Marea Britanie la 1 ianuarie 2014, dupa ridicarea restrictiilor pe piata muncii, a murit Victor Spirescu era cunoscut drept primul roman care a ajuns in Marea Britanie la 1 ianuarie 2014, dupa ridicarea restrictiilor de pe piata muncii din Marea Britanie. In…

- Tot mai multi medici din Moldova renunta la profesie si pleaca peste hotare în cautarea unei vieti mai bune. Doar anul trecut, 200 de doctori au plecat din sistem. Datele arata ca cei mai multi dintre ei erau medici de familie. Tinerii specialisti care înca îsi fac studiile la…

- Instituțiile publice locale vor fi implicate in procesul de integrare pe piața muncii a tinerilor cu varsta intre 16-26 de ani care nu au o vechime in munca mai mare de 12 luni și care fie provind din sistemul de protecție a copilului, fie au cel puțin un copil in intreținere. Tinerii dezavantajați…

- Guvernul a anunțat printr-un comunicat ca o anumita categorie de tineri va avea șansa de a se angaja in instituțiile publice locale, scopul fiind integrarea pe piața muncii și sprijinirea acestora pentru a capata experiența, competențe și abilitați care vor putea fi valorificate ulterior in mediul…

- Cum poți beneficia de teren gratuit pentru tineri de la Primarie? Tinerii care vor sa-și construiasca o casa pot primi, conform legii, un teren gratuit. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, solicitanții trebuie sa indeplineasca mai multe condiții. Regulile pentru acordarea gratuita de teren pentru…

- Tendințele tehnologice care schimba regulile jocului in imobiliare Experții imobiliari clujeni au prezentat tehnologiile care au deja sau sunt preconizate sa aiba tot mai multa influența asupra activitatii unui agent imobiliar. O analiza a agenției RE/MAX Cluj dezvaluie principalele trenduri tehnologice…

- In topul meseriilor de perspectiva, alaturi de cei din IT, raman si medicii, finantistii, zidarii, zugravii sau electricienii, informeaza stirileprotv.ro. Domeniul IT va domina piata muncii mult timp. Numai la Cluj sunt peste 14 mii de specialisti. Concurenta este mare, la fel si avantajele. Titus Mic,…

- Cine se pricepe la calculatoare va avea un loc de munca asigurat in viitor. Cel putin asta arata studiile recente. Raman in top, cu meserii de perspectiva, si medicii, finantistii, zidarii, zugravii sau electricienii. Chiar şi aşa, angajatorii vor fi nevoiţi să le ofere condiţii…

- Experienta isi va spune cuvantul in piata muncii in acest an. Spre deosebire de anii precedenti, cand companiile erau dispuse sa angajeze candidati aflati la inceput de drum, acestea se vor orienta in 2018 spre cei cu experienta.

- Bancnotele si monedele care includ noua stema a tarii, cu Acvila de aur incoronata cu Coroana de Otel, au fost lansate luni in piata de catre Banca Nationala a Romaniei, acestea avand inscrisa pe avers data de 1 ianuarie 2018 si vor circula in paralel cu bancnotele si monedele deja existente, scrie …

- Incepand de la 1 ianuarie, persoanele care sufera de afectiuni cardiace sau de diabet vor putea obtine mai greu eliberara si reinnoirea permisului de conducere, reiese dintr-un ordin de ministru, la cererea unei directive europene din anul 2016, potrivit Ministerului Sanatatii (MS).

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare/detasare, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de Guvern din 28 decembrie a.c. Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu…

- Guvernul vrea sa interconecteze bazele de date ale Politiei si ale autoritatilor fiscale, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta, iar in cazul in care un cumparator de autovehicul nu plateste taxele cu privire la detinere si inmatriculare in 60 de zile, inmatricularea este suspendata. Executivul…

- O Hotarare de Guvern adoptata joi stabilește ca, in anul 2018, contingentul de lucratori straini nou-admiși pe piața de munca din Romania sa se ridice la 7.000, in baza avizelor de angajare/detașare.

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a crescut, in noiembrie, fata de luna anterioara, pana la valoarea de 44,1 puncte, fiind corectat marginal, dupa cinci luni consecutive de scadere, se arata intr-un comunicat de presa al CFA Romania, transmis, marti, Agerpres. Potrivit…

- Data de 16 octombrie 2016, cand George Negru, patronul turoperatorului Omnia Turism, companie prezenta pe piata din anul 1991, a fost gasit mort in locuinta sa, a fost considerata inceputul unui adevarat tsunami in turism. Pe data de 24 octombrie, era introdus, la Tribunalul Bucuresti,…

- Anul 2017 va ramane in istorie pentru recordurile si surprizele din economie, dar mai ales pentru ca s-au introdus peste 260 de modificari in regulile „jocului”, ceea ce inseamna, in medie, cel putin o schimbare legislativ-fiscala pe ziua lucratoare. MEDIAFAX propune o trecere in revista a acestora.…

- Modificarile legislative aduse de Ordonanta de Urgenta 60/2017, care vizeaza persoanele cu dizabilitati apte de munca, determina angajatorii sa isi regandeasca strategia vis-a-vis de acest subiect, potrivit Smartree Romania. Compania evidentiaza mai multe solutii de stimulare a angajarilor pentru persoanele…

- Patronii din Timiș sunt mai optimiști ca niciodata. Numarul celor care estimeaza ca vor angaja personal nou, in primele luni din 2018, a crescut cu trei procente fața de ultimul trimestru al anului in curs.

- Este vorba despre Istvan Szokolszky, omul care de sase ani incoace alerga continuu 24 de ore, o data pe an, pentru a strange bani pentru copiii bolnavi de cancer de la Spitalul Gavril Curteanu. Il veti putea sprijini si in acest weekend in Lotus Center acolo unde oradeanul…

- De patru ani, Uniunea Europeana, împreuna cu toți subiecții implicați în învațamântul tehnic din Republica Moldova, lucreaza pentru a îmbunatați capacitațile actorilor din domeniu și a determina daca cursurile care se predau sunt sau nu relevante pentru piața muncii.…

- In timp ce multi jucatori din mediul online incep sa ofere din ce in ce mai multe alternative de plata, inclusiv cu monede virtuale, Valve, compania din spatele platformei Steam, a anuntat ca renunta la plata prin intermediul Bitcoin. Aceasta decizie vine intr-un moment foarte ciudat, in ultimele cateva…

- Schimbarile legislative in materie de salarizare, impozitare si contributii anuntate pentru inceputul anului viitor ii fac pe angajatii romani sa nu mai fie la fel de optimisti in privinta viitorului lor pe piata muncii. "Impreuna cu elemente percepute a fi negative, specifice companiilor…

- Piața muncii va fi dominata de pesimism, anul viitor, pe fondul schimbarilor legislative in materie de salarizare, impozitare și contribuții anunțate de Executiv. Astfel, pentru ca pesimismul lipsește la majoritatea angajaților, mai bine de 60% dintre romani vor sa iși schimbe locul de munca in 2018.…

- Schimbarile legislative legate de salarizare, impozitare si contributii anuntate pentru inceputul anului viitor ii fac pe angajatii romani sa nu fie foarte optimisti in privinta viitorului lor pe piata muncii, iar 61% dintre ei nu se asteapta la o marire a salariului in urmatoarele sase luni, potrivit…

- Deși este țara cu cel mai ridicat nivel de trai din lume, Danemarca se confrunta în ultimii ani cu o problema alarmanta pentru economie: lipsa de specialiști pe piața muncii scrie stirileprotv.ro Potrivit unui studiu recent, Danemarca este țara cu cea mai buna calitate a vieții…