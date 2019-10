Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta britanica Victoria Beckham a marturisit, la emisiunea This Morning, ca nu vrea sa para mai tanara decat este, ci doar incearca sa arate cat mai bine pentru varsta ei. Victoria Beckham nu se teme de trecerea anilor. Intr-un interviu pentru emisiunea This Morning, vedeta, in varsta de 45 de ani,…

- Calin Popescu Tariceanu a explicat la Gold Fm motivul real pentru care nu a mai candidat la alegerile prezidențiale. ”Eu am fost nevoit sa-mi fac o serie de analize extrem realiste. In momentul in...

- Candidatura lui Viorel Catarama la alegerile prezidentiale a fost invalidata de Biroul Electoral Central ( BEC), sustin surse politice pentru Adevarul. Motivul: mai multe semnaturi pareau falsuri. Catarama, fost membru PNL, conduce in prezent Partidul Dreapta Liberala.

- ​Andreea Raicu este una dintre cele mai apreciate femei din showbizul romanesc, dar și foarte dorite și curtate. Vedeta nu este foarte norocoasa in dragoste și, pana la varsta de 42 de ani, nu a reușit sa ajunga cu nici un iubit la casatorie.

- Diana Bișinicu a explicat care este motivul pentru care nu va putea fi prezenta la parastasul de 40 de zile al nașului ei, Marcel Toader. Mama lui Marcel Toader si fiul acestuia, Maximilian, se pregatesc sa ii faca parastasul de 40 de zile. Vor fi doua pomeni, una in data de 7 septembrie, la București,…

- Invitata in platoul emisiunii "Agentia VIP", Oana Roman a facut dezvaluiri de-a dreptul spectaculoase! Vedeta planuieste ca, impreuna cu familia, sa vanda apartamentul in care locuiesc acum si sa se mute la casa. Motivele pentru care a decis asta sunt nenumarate!