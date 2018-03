Xi Jinping, reales n unanimitate n al doilea mandat de cinci ani

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping si-a afisat puterea, sambata, fiind reales in unanimitate de catre Parlament intr-un nou mandat de cinci ani, numindu-l alaturi de el pe un aliat apropiat in postul de vicepresedinte, relateaza AFP. Cu pumnul ridicat, Xi Jinping, in varsta de 64 de ani, a jurat sa respecte…

- Pare ca s-a declansat un adevarat razboi intre partidele din opozitie. Dupa ce Raluca Turcan ar fi acuzat PMP si USR ca nu ataca suficient PSD, unul dintre liderii PMP iese la rampa cu o replica dura. Presedintele executiv al PMP sustine ca liberala isi ataca colegii din opozitie pentru a masca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca partidul pe care il conduce este intr-un parteneriat cu seful statului, Klaus Iohannis, si a precizat ca strategia PNL se bazeaza pe sustinerea lui pentru un al doilea mandat. "PNL este intr-un parteneriat cu presedintele Romaniei, suntem alaturi…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat duminica, dupa sedinta Biroului Politic National, ca liberalii sunt pregatiti sa foloseasca toate parghiile pe care le au la dispozitie in cazul unor modificari aduse legislatiei penale, la fel cum au procedat si in cazul legilor Justitiei. "Ati vazut tactica…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a sustinut, sambata, la Congresul PSD, ca presedintele Klaus Iohannis nu va castiga al doilea mandat si ca „isi va semna sentinta” atunci cand va iesi intr-o conferinta de presa si va anunta ca nu o revoca din functie pe sefa Directiei Nationale Anticoruptie (DNA),…

- Congresul PSD. Dragnea: Vom proteja suveranitatea prin legi, in Parlament. Defaimarea tarii, fapta grava Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost ironic fata de cei care si-au manifestat nemultumirea privind prezenta crescuta a femeilor conducerea in PSD, afirmand ca la urmatorul Congres social-demoratii…

- In discursul pe care l-a transmis in fata liderilor si ai delegatilor PSD prezenti la Congresul de sambata, liderul ALDE a facut, o data in plus, trimitere la “statul paralel”. Si, totodata, a facut referire la propunerea pe care a formulat-o ministrul Justitiei, in urma raportului de analiza a activitatii…

- „Ziua in care presedintele va iesi in conferinta de presa sa spuna ca nu o revoca pe Kovesi, isi va semna sentinta. Nu va castiga al doilea mandat. Toti vor sti ca presedintele va face orice ca sa salveze un singur om din fruntea institutiei, pentru ca acest om ii inlatura adversarii pe care el nu poate…

- Congresul PSD. Tariceanu: ”Iohannis isi va semna sentinta, nu va mai castiga al doilea mandat" Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, l-a atacat din nou pe presedintele Klaus Iohannis, in discursul de la Congresul PSD, sustinand ca, dupa castigarea alegerilor de catre PSD-ALDE, au fost „scoase de la…

- Sondaj IMAS publicat de USR. Barna: Lumea a inceput sa inteleaga ca Dragnea si PSD reprezinta o carte necastigatoare Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, ca, potrivit unui sondaj IMAS Romnibus pe luna ianuarie contractat de formatiunea sa politica, PSD a scazut la 28,6%, PNL este la…

- Aproape fiecare dintre noi in gandurile secrete pe care le avem ne dorim sa fim cel putin miliardari. Dar cu mai multa putere ne dorim sa conducem lumea si sa o facem perfecta – perfecta pentru interesele noastre, si apoi perfecta pentru toti cei pe care ii simtim aproape.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca ziua de 15 martie este o sarbatoare importanta si ca ar trebui depasita 'polemica' pe acest subiect. "15 martie este o sarbatoare importanta si poate sa fie o sarbatoare importanta…

- Intre PSD si ALDE par sa existe noi neintelegeri. De aceasta data, “marul discordiei” l-ar reprezenta un proiect de modificare a celor doua Coduri. Presedintele comisiei speciale care se ocupa de modificarea Legilor Justiției, Florin Iordache, pare sa-l contrazica pe ministrul Justitiei, Tudorel…

- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, reacționeaza extrem de dur, dupa prezentarea bilanțului pe anul 2017 al DNA. Șerban Nicolae susține ca ”o mizerie mai mare” nu a vazut și propune, ironic, o modificare a Constituției care sa puna DNA in centrul sistemului juridic.

- Președintele american Donald Trump l-a desemnat pe Brad Parscale, fostul director pe digital al campaniei sale din 2016, drept șef al campaniei pentru prezidențiale din 2020. Informația a fost confirmata de catre AFP. Casa Alba a sugerat de mai mult timp ca Trump ar dori sa fie reales in 2020. MAI MULT,…

- "Inca din prima zi, inainte de investire, am avut o discutie cu domnul presedinte Klaus Iohannis si i-am spus ca eu imi doresc o relatie interinstitutionala foarte buna intre presedintele Romaniei, Guvern si Parlament. Cred ca acest echilibru si o relatie buna pe proiecte comune, pe proiecte importante…

- Coaliția PSD-ALDE are discutii, joi, in biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament, inainte de anuntul pe care urmeaza sa-l faca ministrul Tudorel Toader la ora 18:00. Biroul lui Liviu Dragnea a fost vizitat de mai mulți lideri PSD, iar in urma cu puțin timp acolo au ajuns și liderii ALDE,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va prezenta, miercuri, proiectul sau de lege pentru imigratie.Textul controversat este atacat de ambele parti: conservatorii il considera prea soft, in timp ce stanga, in schimb, il critica si il defineste prea represiv. Dezbaterea in Parlament se anunta furtunoasa.…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, spune ca asteapta de la ministrul Justitiei sa isi faca datoria, referindu-se la conferinta de presa pe care Tudorel Toader a anuntat-o pentru ziua de joi. Intrebat, la Parlament, ce asteptari are de la ministrul Justitiei, Badalau a spus: "Sa respecte…

- Redacția Noi.md va propune sa citiți cele mai importante știri ale zilei. Președintele CCA, la raport in Parlament: „au existat și provocari” Confirmat! Tarifele la gazele naturale vor fi micșorate SUA sustine Moldova privind asocierea la UE Iurie Leanca s-a intilnit cu presedintele Romaniei. Despre…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat, marți, la Parlament, ca ii va trimite o scrisoare oficiala Guvernatorului BNR Mugur Isarescu, in calitate de președinte al Camerei Deputaților, in contextul creșterii ratei inflației. Intrebat in legatura cu faptul ca Romania a inregistrat cea mai mare inflatie…

- Presedintele in functie al FR Handbal a invins-o in alegeri pe Narcisa Lecusanu la o diferenta de un vot. Contracandidata a afirmat ca Dedu a beneficiat de sprijin politic Fostul sportiv Alexandru Dedu a fost reales, ieri, in functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal, invingand-o in turul…

- China a anuntat ca a introdus in serviciul de lupta noua sa generatie de avioane 'invizibile' J-20, prin care spera sa reduca decalajul fata de Statele Unite ale Americii, transmite vineri Reuters, citand un scurt comunicat al aviatiei militare chineze.Presedintele chinez Xi Jinping supervizeaza…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri ca liberalii iau in calcul atacarea la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a propunerii legislative pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara. "Suntem…

- "E a nu știu cata situație in care președintele Klaus Iohannis este surprins in strainatate, in vacanțe secrete. Pana la urma era foarte simplu sa anunțe ca pleaca o saptamana cu soția in Tenerife. Dansul e de dreapta, e liberal, daca era socialist era o problema. S-a intamplat de nenumarate ori…

- Social-democrații și liberalii și-au pedepsit ieri disidenții din partid care aveau funcții politice in Senat. In timp ce președintele PSD Liviu Dragnea negocia cu liderii județeni ai partidului debarcarea premierului Mihai Tudose, iar fostul prim-ministru iși cauta la randul sau aliați in PSD, președintele…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, ca in Opozitie nu exista dialog, adaugand ca liderul PNL, Ludovic Orban, are o „problema de aritmetica" si greseste „lasand impresia ca se lupta cu PSD". Mai mult, liderul maghiarilor a precizat ca PNL „Nu va da jos PSD” bagand „cutite” in UDMR, și…

- Presedintele Sauli Niinisto a depus joi juramantul pentru al doilea mandat la conducerea Finlandei, in urma victoriei sale rasunatoare la alegerile de la sfarsitul saptamanii trecute, relateaza DPA. Niinisto a obtinut duminica 62,6% din voturi, devenind primul presedinte care a castigat alegerile…

- Calin Popescu Tariceanu a lansat marti un nou atac la adresa sefului statului. Presedintele ALDE a declarat ca modificarea legilor justitiei reprezinta un prim pas important care urmareste sa rupa legatura intre statul paralel si justitie.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, duminica, la Parlament, ca printr-o relatie „solida" Guvern - Parlament se va putea „restabili normalitatea in Romania", respectiv se va castiga „lupta cu statul paralel".

- Presedintele finlandez Sauli Niinisto, un conservator pragmatic proeuropean care s-a distins prin gestionarea eficienta a relatiilor cu Washingtonul si Moscova, ar urma sa fie reales in urma scrutinului care va avea loc duminica, transmite vineri AFP. Niinisto se prezinta in fata alegatorilor…

- Președintele PSD Liviu Dragnea, premierul desemnat Viorica Dancila și secretarul general al PSD Marian Neacșu au participat, marți, la o intâlnire cu conducerea UDMR, înainte de definitivarea noului cabinet și al votului care urmeaza sa fie dat iîn parlament saptamâna viitoare.…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca UDMR ar trebui invitat la guvernare. De partea cealalta, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca nu face invitații la televizor nimanui.Citește și: Calin Popescu Tariceanu, oferta de ultim moment: invita UDMR la guvernare ”Eu…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi va candida pentru un al doilea mandat în fruntea tarii, la scrutinul prezidential din luna martie 2018, pe care cel mai probabil îl va câstiga, informeaza agentia de stiri Reuters. „Astazi ... va spun sincer si…

- Bogdan Chirieac spune ca orice lider #rezist poate fi amplu contestat daca face vreun gest care iese din logica protestatarilor. "Faptul ca la un moment dat, președintele Iohannis, incorect sfatuit politic, a parut ca se alatura haosului din strada, are repercusiuni. Problema este ca in logica…

- Klaus Iohannis a sustinut, miercuri, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa prin care a anuntat ca accepta propunerea PSD de prim-ministru. ”in Parlament, dupa consultari, imi este foarte clar – PSD dispune de o majoritate. Si atunci, cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis, prin desemnarea Vioricai Dancila pentru functia de premier, isi pune in pericol sansele de a obtine al doilea mandat la Palatul Cotroceni. „Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi (miercuri…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, la B1 TV, ca va depune in Parlament, un proiect de lege privind unirea cu Republica Moldova, care se va baza si pe Decizia 148 a Senatului Statelor Unite ale Americii.

- "Mihai Tudose s-a angajat in fața Comitetului Executiv al PSD ca daca partidul ii cere, el iși va da demisia. Este un gest de onoare," a spus Marius Pieleanu. Pieleanu spune ca un membru al Comitetului Executiv Național al PSD ii va cere demisia, iar votul va fi pentru debarcarea premierului…

- Organizatia medicilor de familie din Arad depune plangere penala impotriva președintelui CNAS, Laurențiu Teodor Mihai, pe care il acuza ca ar fi prezentat date false la dezbaterile din Parlament asupra bugetului pe 2018.

- Jurnalistul Ion Cristoiu considera ca anul 2017 a fost unul pierdut pentru Romania, din punct de vedere politic, economic și social. Acesta afirma, intr-un interviu acordat lui Ionuț Crivaț de la ziarul și revista Omenia, ca PSD și ALDE ar fi trebuit sa faca mai multe modificari legislative in 2017,…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a declarat ca, in Parlament s-a votat exact formula agreata anterior intre guvern si structurile asociative ale alesilor locali. ”Majoritatea PSD+ALDE din Parlament a votat exact formula de buget pentru autoritatile locale pe care a convenit-o anterior Guvernul…

- Presedintele executiv al PSD, pe tema monarhiei: Poporul poate fi intrebat Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a enuntat, luni, ipoteza convocarii unui referendum pe tema monarhiei, el apreciind ca poporul roman poate fi intrebat daca vrea republica sau monarhie si aratand ca PSD nu exclude…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a declarat, duminica, jurnalistilor ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legile justitiei, daca vor trece de Parlament si a sustinut ca UDMR, care este membru PPE, are obligatia de a vota impotriva propunerilor PSD. ”PNL se opune, vom vota impotriva…

