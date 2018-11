Stiri pe aceeasi tema

- Președintele chinez Xi Jinping intenționeaza sa efectueze o vizita in Coreea de Nord anul viitor, la invitația liderului suprem nord-coreean Kim Jong-un, a informat sambata Administrația prezidențiala a Coreei de Sud, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Xi Jinping i-a transmis…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca spera sa se intalneasca din nou cu liderul nord-coreean Kim Jong Un la inceputul anului viitor, informeaza Reuters. Trump a afirmat ca dialogul secretarului de stat Mike Pompeo cu oficiali nord-coreeni va fi reprogramat. Presedintele…

- Președintele sud-coreean Moon Jae-in a anunțat joi ca liderul suprem nord-coreean Kim Jong-un va efectua in curand o vizita la Seul, relateaza site-ul agenției Associated Press, potrivit Mediafax.In cadrul unui discurs susținut in cadrul Parlamentului, președintele sud-coreean a mai informat…

- Coreea de Sud si Coreea de Nord vor desfasura luni, 15 octombrie, convorbiri la nivel inalt in localitatea de frontiera Panmunjom, pentru a discuta modalitatile de punere in aplicare a acordului convenit la summitul desfasurat la 19 septembrie, la Phenian, a comunicat vineri Ministerul sud-coreean…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un l-a invitat pe papa Francisc sa efectueze o vizita la Phenian, a anuntat marti presedintia sud-coreeana, citata de Reuters. Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, ii va transmite personal invitatia adresata Suveranului Pontif de catre Kim Jong-Un, in cadrul vizitei…

- Președintele sud-coreean Moon Jae-in, a declarat, luni, ca liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, va intreprinde curand o vizita in Rusia, iar președintele chinez Xi Jinping ar putea vizita Coreea de Nord, informeaza site-ul agenției Reuters. Moon Jae-In a facut aceste declarații in cursul unei…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a intampinat marti la Phenian pe presedintele sud-coreean Moon Jae-in care participa la cel de-al treilea summit dintre cele doua tari, ce vizeaza avansarea discutiilor privind denuclearizarea si incheierea oficiala a razboiului coreean, relateaza Reuters.

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in va trimite saptamana viitoare un emisar special la Phenian pentru a discuta despre un proiect de summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, precum si despre dezarmarea nucleara, a transmis vineri agentia sud-coreeana Yonhap, preluata de AFP. Emisarul se va deplasa…