Stiri pe aceeasi tema

- Xi Jinping, președintele Chinei, a declarat marți ca Beijingului nu i se va spune ce sa faca, facand referire la cerințele Statelor Unite in contextul razboiului comercial care este in curs de desfașurare, relateaza The Telegraph .

- Nu mai putin de 3.916 scoli primare au fost adaptate pentru a-i invata pe elevi tehnicile de baza ale fotbalului, de cand presedintele Chinei, Xi Jinping, a introdus in 2015 un plan pentru ca fotbalul sa fie convertit in sport national, conform datelor Ministerului Educatiei, citate marti de Agentia…

- Președintele american Donald Trump va avea intalniri bilaterale cu liderii Rusiei, Japoniei, Germaniei și Argentinei, in cadrul summitului G20 din Argentina, care va avea loc la finalul lunii noiembrie, insa intrevederea cu Vladimir Putin ar putea fi anulata, pe fondul tensiunilor din Ucraina, relateaza…

- Presedintele chinez Xi Jinping a afirmat ca Statele Unite ale Americii (SUA) ar trebui sa respecte calea de dezvoltare a Chinei si interesele sale legitime, relateaza Reuters si Xinhua. Potrivit media de stat chineze, presedintele Xi a mai spus, in cadrul unei intalniri cu fostul secretar de stat american…

- Fortele din Ministerul Apararii Nationale continua implementarea masurilor in sprijinul autoritatilor administratiei publice centrale si locale. Statul Major al Apararii a angajat, conform atributiilor stabilite in aceste situatii, forte si mijloace din Statele Majore ale Categoriilor de Forte ale Armatei,…

- Lupta ”anticoruptie” a presedintelui Chinei, Xi Jinping, nu cunoaste nici o limita. Dupa disparitia celebrei actrite Fan Bingbing, este randul fostului director al Interpol sa plateasca. Un cutit. Este ultimul semn de viata lasat de Meng Hongwei sotiei sale, via mesageria WhatsApp, inainte de a disparea…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo si omologul sau chinez Wang Yi au avut niste schimburi de replici mai putin diplomatice, luni, la Beijing, la cateva zile dupa o adevarata denuntare a politicii chineze de catre vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence. Aflat in trecere pe la Beijing,…

- Invingatoare ieri la Beijing, daneza Caroline Wozniacki, locul 2, aduna puncte, insa Simona Halep pastreaza cele mai mari șanse de a incheia anul pe locul 1 in clasamentul WTA. Opt ani mai tarziu dupa primul ei triumf la Beijing, cel din 2010, in urma caruia devenea numarul unu mondial, daneza a recidivat…