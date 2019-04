Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a decernat vineri un titlu universitar "prietenului" sau Vladimir Putin, cu prilejul unei vizite a liderului rus la Beijing, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citește și: Kim Jong Un a plecat din Rusia dupa intalnirea cu Vladimir Putin Diploma de doctor…

- China si Rusia vor organiza un exercitiu militar comun in largul Qingdao (estul Chinei) intre 29 aprilie si 4 mai pentru o mai buna coordonare intre cele doua tari in pregatirea unui raspuns comun la amenintarile maritime, a anuntat joi Ministerul Apararii chinez, citat de dpa. Informatia despre exercitiul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a castigat in 2018 mai putin de jumatate din suma anului precedent, potrivit unui anunt facut de Kremlin. Vladimir Putin a castigat 18,7 milioane de ruble...

- Președintele chinez Xi Jinping a afirmat ca statele dezvoltate din Vest au o serie de avantaje economice, tehnologice și militare in fața Chinei, motiv pentru care Partidul Comunist trebuie sa realizeze ca anumite persoane se vor folosi de aceste aspecte pentru a critica eșecurile socialismului, potrivit…

- Președintele chinez Xi Jinping a provocat o intreaga dezbatere in China prin aparițiile sale publice care incalca linia oficiala de la Beijing impusa inca de pe vremea lui Mao.RFI: Noua infațișare a președintelui chinez Xi Jinping provoaca ample speculații in randul opiniei publice.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a semnat, luni, un decret prin care suspenda oficial participarea Rusiei la Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), semnat cu SUA la finalul Razboiului Rece, a anuntat luni Kremlinul, citat de Reuters, AFP si RIA Novosti și preluat de Agerpres.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a acuzat sambata Kremlinul ca intentioneaza sa se amestece in alegerile prezidentiale din tara sa de la sfarsitul lui martie si a apreciat ca presedintele rus Vladimir Putin va incerca "precum un maniac" sa aduca Ucraina sub influenta Rusiei, asa cum era in perioada…

- 'Am mult respect pentru presedintele Xi si lucram la un nou acord comercial cu China, dar trebuie sa includa schimbari structurale reale pentru a pune capat practicilor comerciale neloiale, a reduce deficitul nostru cronic si a proteja locurile de munca americane', a afirmat presedintele Statelor…