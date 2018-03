Xi Jinping evoca un nou Lung mars pentru modernizarea Chinei, in primul sau discurs dupa realegere: Doar socialismul ne poate salva

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping a sustinut, marti, un discurs nationalist la incheierea sesiunii anuale a Parlamentului de la Beijing, avertizand ca inamicii tarii vor fi confruntati cu hotarare, relateaza site-ul BBC News.

- "Numai socialismul poate salva China", a declarat marti marti presedintele chinez, Xi Jinping, la cateva zile dupa realegerea sa in unanimitate de catre parlament, care i-a oferit, de asemenea, posibilitatea de a ramane in fruntea statului cat timp doreste, noteaza AFP. Intr-un discurs…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, i-a transmis luni, in cursul unei convorbiri telefonice, omologului sau rus, Vladimir Putin, reales duminica pentru un al patrulea mandat, 'urarile sale de succes pentru modernizarea politica, democratica, economica si sociala a tarii', transmite AFP, citand…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea sa in fruntea țarii și a salitat relația sino-rusa, aflata intr-un punct culminant, aceasta fiind exemplara pentru relațiile internaționale. Relațiile dintre cele doua state sunt ”la cel mai bun nivel istoric al lor,…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a fost reales in unanimitate pentru al doilea mandat de cinci ani in fruntea tarii, de parlamentul chinez, scrie digi24.ro.Totul a fost o doar o simpla formalitate, deoarece nu a existat niciun alt contracandidat.

- Congresul National Popular, legislativul de la Beijing, l-a reales, sambata, in unanimitate, pe Xi Jinping in functia de presedinte al Chinei, in urma unui scrutin cu un rezultat previzibil, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, recent, estimarile publicate la jumatatea lunii februarie, referitoare la cresterea de 7%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in anul 2017, aceasta este cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana (UE).Economia Romaniei…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca in judetul Bistrita ndash; Nasaud, un tren de marfa cu 38 vagoane a deraiat intre statiile Sacel si Beclean, statia Dealul Stefanitei. Trenul era incarcat cu cherestea.Traficul feroviar este blocat intre Viseul de Jos si Salva. Potrivit sursei citate,…

- Adunarea Nationala Populara din China (ANP, forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce ii ofera actualului sef al statului chinez, Xi Jinping, posibilitatea de a ramane la conducerea tarii si dupa…

- Liderul chinez, Xi Jinping, ar putea deveni presedinte pe viata, dupa ce Congresul National al Poporului, Parlamentul de la Beijing, a adoptat o serie de amendamente la Constituție. Astfel, a fost eliminata prevederea referitoare la limitarea mandatelor prezidentiale.

- Conform documentului intitulat „Crestere prin unitate: Modernizarea mecanismului de convergenta al Europei“ (Growing United: Upgrading Europe’s Convergence Machine), tehnologia genereaza beneficii pentru cei cu venituri mari si pentru cele mai avansate companii aflate in regiunile prospere, insa risca…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, i-a declarat omologului sau american, Donald Trump, intr-o discutie telefonica purtata vineri, ca apreciaza dorinta Washingtonului de a rezolva problema nord-coreeana pe cale politica, exprimandu-si speranta ca Statele Unite si Coreea de Nord vor incepe dialogul cat…

- China initiaza cea mai mare lupta impotriva poluarii din istoria omenirii, cu o legislatie revizuita si o serie noua de politici verzi, atat de extensive incat vor fi resimtite la nivelul intregii lumi, transformand totul de la cererea pentru vehicule electrice, pana la pietele internationale pentru…

- Drumul județean ce leaga Timișoara de Autostrada A1, prin Dumbravița, va fi modernizat și largit la 4 benzi cu finanțare europeana prin Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020 Azi, 6 martie 2018, Consiliul Județean Timiș și Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest) au semnat contractul…

- Ionuț Nedelcearu (21 de ani) a debutat duminica in campionatul Rusiei, jucand 90 de minute in remiza reușita de noua lui echipa, Ufa, cu Dinamo Moscova, 1-1. "Nede" a acceptat sa vorbeasca in exclusivitate pentru GSP.ro despre modul in care s-a adaptat la Ufa, ce impresii i-a lasat campionatul Rusiei,…

- Premierul britanic Theresa May a recunoscut vineri ca tara sa nu va obtine tot ceea ce vrea in negocierile cu privire la iesirea din Uniunea Europeana (UE), pledand totodata in favoarea unui acord de liber-schimb ”cat mai larg posibil”, relateaza AFP. ”Trebuie sa recunoastem ca sunt niste negocieri…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de o delegatie de membri ai Executivului, efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde a avut o intrevedere cu premierul Pavel Filip, la finalul careia cei doi sefi de guvern au sustinut declaratii comune de presa.

- Investitorii chinezi, reputati pentru superstitiile lor, au cumparat masiv luni pe bursele locale actiuni ale companiilor al caror nume contine cuvinte precum "imperial" sau "imparat", in momentul in care o schimbare constitutionala ar putea sa il faca pe Xi Jinping presedinte pe viata, scrie AFP.

- Ministrul Justitiei cere revocarea Procurorului sef DNA, in urma unui discurs de profesor din alte vremuri, adevarat exemplu de anti-comunicare pentru un demnitar aflat in slujba cetatenilor, scrie pe pagina sa de Facebook fostul prim ministru, Dacian Ciolos. 0 0 0 0 0 0

- Cu o infrastructura uzata, trenurile din Romania fac o vesnicie pana la destinație. Avem cea mai mica viteza medie din Europa, dar autoritatile se cearta cu constructorii pentru ca nu termina la timp lucrarile de modernizare.

- Peter Wang, in varsta de 15 ani, a murit in atacul armat de saptamana trecuta, care a avut loc la Liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, Florida. Potrivit pritenilor, acesta a fost impușcat de mai multe ori, in timp ce ținea ușa deschisa pentru ca alți oameni sa poata scapa.

- Bugetul Consiliului Județean Prahova pe anul 2018 a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Bugetul general consolidat al Consiliului Judetean Prahova este de 457.904,58 mii lei (97.5 milioane de euro). Ph-online.ro va prezinta principalele obiective de investiții pentru anul 2018 ale Consiliul Judetean…

- Consiliul Județean Vrancea a organizat, ieri, conferințele de lansare pentru trei proiecte de investiții foarte importante, care vizeaza modernizarea infrastructurii județene. Proiectele fac parte dintr-un amplu program de reabilitare a drumurilor, inițiat și susținut…

- Primaria municipiului Radauți va implementa un proiect cu finanțare europeana pentru modernizarea și extinderea iluminatului public in valoare totala de 3,6 milioane de euro. Anunțul a fost facut de primarul Nistor Tatar, vineri, in cadrul unei conferințe de presa, care a adaugat ca prin acest proiect…

- Nancy Pelosi, sefa minoritatii democrate din Camera Reprezentantilor, a tinut miercuri un discurs de opt ore si sapte minute in sprijinul unei reforme a imigratiei, care sa apere drepturile tinerilor imigranti cunoscuti sub denumirea de "dreamers" (visatori), sositi in Statele Unite in copilarie, fara…

- Un vaccin impotriva cancerului, dezvoltat de cercetatori americani, a obtinut rezultate foarte bune la primele teste, astfel incat este aproape sigur ca va fi aprobat, in viitorul apropiat, in vederea efectuarii testelor pe oameni. Potrivit cercetatorilor, 87 din 90 de soareci pe care au fost facute…

- "Interesele de securitate ale Romaniei la Marea Neagra sunt aparate de oameni foarte valorosi, cu pasiune si vocatie pentru profesia lor. Am vazut echipe sudate si eficiente, in care fiecare om isi cunoaste rolul si isi indeplineste precis sarcinile", a scris sambata ministrul Apararii, Mihai Fifor,…

- Președintele Donald Trump a susținut, marți seara (ora Americii - n.r.), primul sau discurs despre Starea Uniunii, in care a pledat pentru incheierea programului Loteria Vizelor, prin care zeci de mii de oameni din toata lumea, inclusiv din Romania, obțin anual posibilitatea de a munci și de a se stabili…

- Grupul Electrica, lider in distributia si furnizarea de energie electrica in Romania, a realizat anul trecut investitii in infrastructura de distributie in valoare totala de 727 milioane lei, iar pentru acest an operatorii de distributie din cadrul grupului si-au asumat un plan record de investitii,…

- Femeia retinuta 24 de ore dupa ce i-a lovit pe politistii chemati de o angajata a unui magazin care a reclamat ca aceasta si-ar fi agresat copilul, a primit control judiciar pentru 60 de zile. „Au fost puse la dispozitia unitatii de Parchet, imagini surprinse de camerele de supraveghere precum si actele…

- Se are in vedere reabilitarea totala a Centrului Nou. In prezent, potrivit primarului Kereskenyi Gabor, se lucreaza la proiectul de extindere a traseului pietonal și a unei piste de biciclete, care va fi finanțat din fonduri europene. „Reabilitarea Centrului Nou este o prioritate pentru noi. In acest…

- In acest an, nu numai companiile sau persoanele fizice autorizate pot solicita fonduri nerambursabile, ci și persoanele fizice fara niciun fel de afacere. Romanii care vor sa instaleze, sa modifice sau sa inlocuiasca integral sistemul de incalzire al locuinței, astfel incat sa utilizeze energie…

- Calul Garzii republicane oferit de presedintele francez Emmanuel Macron omologului chinez Xi Jinping se afla in carantina la Pekin, a anuntat marti biroul de presa oficial, care a publicat imagini cu animalul in boxa sa, noteaza AFP, potrivit news.ro. „Vesuve de Brekka”, calul brun in varsta de 8 ani,…

- Administrația locala din Turda are in intenție modernizarea tuturor strazilor principale din municipiul Turda. Mai exact, este vorba de toate arterele pe care circula sau vor circula mijloacele de transport

- Mihaela Buzarnescu (29 de ani) a pierdut finala de la Hobart in fata lui Elise Mertens, scor 1-6, 6-4, 3-6. La festivitatea de premiere de dupa meci, romanca a fost extrem de emotionata si a avut un speech superb. "Felicitari adversarei pentru aceasta victorie. Vreau sa multumesc parintior, echipei,…

- Cazurile de accidentari mortale in care au fost implicați pietoni, petrecute pe șoseaua Gherla – Cluj, ar fi putut fi evitate daca șoferii ar fi vazut oamenii din timp. Insa pe timp de noapte și in zone slab iluminate, o silueta este foarte greu de observat. Mulți pietoni nu realizeaza acest lucru și…

- Noul ministru austriac de interne Herbert Kickl, membru al Partidului Libertatii (FPOe, extrema dreapta) a declansat joi o polemica prin propunerea de cantonare a solicitantilor de azil in mod 'concentrat' in centre speciale, un termen interpretat ca facand trimitere la lagarele de concentrare…

- Intr-un discurs fara precedent și ținut in fața a peste 7.000 de soldați inconjurați de echipamente militare (tancuri și avioane de lupta), presedintele chinez Xi Jinping a cerut armatei sa fie pregatita pentru razboi si sa nu se teama de moarte. Discursul de doua minute a fost transmis online in toate…

- Programul de reforma aplicat in acest an in Politie este in plina desfasurare. Angajarile din sursa externa, dar si din scoala vizeaza domeniile: Siguranta publica, Politia Rutiera si unele dintre domeniile speciale. Pana acum s-au inscris peste 400 de candidati poroveniti atat din sursa externa, cat…

- In cadrul unui discurs fara precedent, presedintele chinez Xi Jinping s-a adresat in fata a peste 7.000 de soldati si a cerut armatei sa fie pregatita pentru razboi si sa nu se teama de moarte.

- In fata amenintarii art.7, Ungaria a devenit aliatul principal al Poloniei. Acolo s-a dus Morawiecki in prima sa vizita. Scopul a fost atins, cu toate ca la conferinta de presa a ambilor lideri, atunci, cand premierul ungar a spus ca va recurge la veto pentru a bloca sanctiunile Uniunii impotriva Poloniei…

- Banca Comerciala Romana (BCR) anunta, intr-un comunicat transmis joi, ca transforma 28 de sucursale din intreaga tara in unitati de tip „cashless” care vor derula operatiuni in regim electronic, fara casierii. Reteaua BCR va dispune, astfel, de 41 de sucursale „cashless”, iar numarul acestora…

- Ultimul sau discurs de revelion din 1988 a fost facut public recent de catre televiziunea nationala. Iata cum se desfasura o seara de sarbatoare inainte de evenimentele din 1989 care au dus la inlaturarea comunismului din tara noastra. Citeste si INCREDIBIL. Ce s-a gasit in poseta Elenei…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, iese intarit din anul 2017, atat pe plan intern, dupa Congresul Partidului Comunist Chinez, cat si pe plan extern, ca urmare a rolului tot mai pregnant al Chinei pe scena internationala, pe fondul izolarii SUA, conduse de presedintele Donald Trump. "Protagonismul…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat, vineri, noi sanctiuni care vizeaza Coreea de Nord, masurile fiind referitoare la exporturile de produse petroliere si la nord-coreenii care lucreaza in strainatate, relateaza AFP. Washingtonul a depus, joi, un proiect de rezolutie dupa negocieri cu…

- Presedintele Consiliului Judetean Galati, Costel Fotea, a prezentat consilierilor primele imagini cuprinse in proiectul noii centuri a Galatiului ce urmeaza a fi depus pe data de 27 decembrie 2017 pentru obtinerea de fonduri europene nerambursabile. Prezentarea a fost facuta in cadrul ultimei sedinte…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, a semnat ieri, impreuna cu președintele Consiliului Județean Valcea, Constantin Radulescu, contractele de finanțare pentru trei proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere din județul Valcea, a caror valoare totala eligibila ajunge la circa 69,8 milioane…