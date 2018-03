Stiri pe aceeasi tema

- "Numai socialismul poate salva China", a declarat marti marti presedintele chinez, Xi Jinping, la cateva zile dupa realegerea sa in unanimitate de catre parlament, care i-a oferit, de asemenea, posibilitatea de a ramane in fruntea statului cat timp doreste, noteaza AFP. Intr-un discurs…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea sa in fruntea țarii și a salitat relația sino-rusa, aflata intr-un punct culminant, aceasta fiind exemplara pentru relațiile internaționale. Relațiile dintre cele doua state sunt ”la cel mai bun nivel istoric al lor,…

- Presedintii din Serbia si China l-au felicitat, luni, pe Vladimir Putin pentru victoria inregistrata in cadrul alegerilor prezidentiale din 18 martie, unde a obtinut peste 76% dintre voturile exprimate. Presedintele sarb Aleksandr Vucici a fost primul sef de stat care l-a felicitat pe Putin. "Va rog…

- Congresul National Popular, legislativul de la Beijing, l-a reales, sambata, in unanimitate, pe Xi Jinping in functia de presedinte al Chinei, in urma unui scrutin cu un rezultat previzibil, informeaza agentia de stiri Reuters. Partidul Comunist chinez detine o majoritate covarsitoare…

- Presedintele chinez Xi Jinping si-a afisat puterea, sambata, fiind reales in unanimitate de catre Parlament intr-un nou mandat de cinci ani, numindu-l alaturi de el pe un aliat apropiat in postul de vicepresedinte, relateaza AFP. Cu pumnul ridicat, Xi Jinping, in varsta de 64 de ani, a jurat sa respecte…

- Presedintele chinez Xi Jinping a salutat initiativa Coreei de Sud de a avea o abordare pacifista fata de Coreea de Nord, iar Rusia si-a exprimat de asemenea sustinerea, conform unui oficial sud-coreean care se ocupa de relatiile diplomatice, informeaza Reuters, scrie news.ro.Saptamana trecuta,…

- Delegatii sud-coreene se deplaseaza la inceputul acestei saptamani la Beijing, Moscova si Tokyo pentru a obtine sprijin pentru summitul anuntat intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si omologul sau american Donald Trump, transmit luni Reuters si dpa, informeaza AGERPRES . Chung Eui-yong, consilierul…

- Adunarea Naționala Populara din China, forul legislativ cu rol decorativ de la Beijing, a adoptat, ieri, un amendament constituțional istoric, care elimina limita de doua mandate la președinția țarii. Decizia...

- Președintele chinez Xi Jinping (foto) poate ramane toata viața in aceasta funcție, dupa ce Adunarea Nationala Populara din China (ANP, forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament prin care se elimina din Constituție limitarea la doua mandate. Mandatul actual al lui Xi Jinping se incheie…

- Presedintele american Donald Trump a recurs sambata la mediul sau favorit, Twitter, pentru a se referi la discutia telefonica pe care a avut-o cu omologul sau chinez Xi Jinping avand ca subiect Coreea de Nord, relateaza Reuters. "Presedintele chinez XI JINPING si cu mine am vorbit pe indelete…

- China a cerut vineri Statelor Unite ale Americii sa retraga "cat mai curand posibil" noile taxe impuse la importurile de otel si aluminiu anuntate de administratia Trump, deoarece "vor avea un grav impact" asupra comertului international, relateaza agentia EFE. Ministerul chinez al Comertului…

- Cenzura continua in China, unde presedintele Xi Jinping a interzis folosirea literei ,,n”, dar si a mai multor cuvinte in mediul online. Decizia vine dupa ce oamenii s-au aratat nemultumiti pe retelele sociale de posibilitatea extinderii...

- Presedintele american Donald Trump a vorbit in termeni apreciativi despre omologul sau de la Beijing, Xi Jinping dupa ce Partidul Comunist chinez a eliminat o clauza constitutionala ce prevede ca o persoana are dreptul la doar doua mandate in fruntea statului.

- China se pregatește sa intre intr-o noua etapa: aceea a conducatorului etern. Partidul Comunist de la Beijing a propus desființarea mandatelor limitate pentru președintele țarii. Cu alte cuvinte, Xi Jinping va ramane la putere și dupa 2023, cand i s-ar incheia actualul mandat.

- Cenzura continua in China, unde presedintele Xi Jinping a interzis folosirea literei „n”, dar si a mai multor cuvinte in mediul online. Autoritatile de la Beijing au interzis litera „n”, pentru ca in argoul chinez aceasta ar sugera o persoana care a facut ceva de nenumarate ori, iar…

- Investitorii chinezi, reputati pentru superstitiile lor, au cumparat masiv luni pe bursele locale actiuni ale companiilor al caror nume contine cuvinte precum "imperial" sau "imparat", in momentul in care o schimbare constitutionala ar putea sa il faca pe Xi Jinping presedinte pe viata, scrie AFP.

- Partidul Comunist Chinez (PCC) a propus ridicarea limitei constituționale de doua mandate pentru președintele țarii, deschizand astfel calea menținerii la putere a actualului lider de la Beijing, Xi Jinping....

- Partidul Comunist din China a inaintat astazi o propunere legislativa care prevede eliminarea din Constitutie a clauzei care stabileste ca o persoana nu poate avea mai mult de doua mandate, ceea ce este vazut drept o incercare de-a presedintelui Xi Jinping de a ramane in functie si dupa alegerile…

- Deși autoritațile chineze spun ca planul face parte din strategia privind eradicarea saraciei in cele mai sarace zone din China, inițiativa este perceputa ca o metoda prin care Beijingul incearca sa propage mesajele Partidului Comunist in zone indepartate, scrie The Telegraph. Potrivit ziarului de…

- Surse politice au declarat pentru site-ul Axios.com ca incidentul a avut loc pe 9 noiembrie 2017, cand presedintele Donald Trump si echipa sa au vizitat Marea Sala a Poporului din Beijing, unde era programata intalnirea cu liderul Chinei, Xi Jinping. In momentul in care a vrut sa intre in…

- China a anuntat ca a introdus in serviciul de lupta noua sa generatie de avioane 'invizibile' J-20, prin care spera sa reduca decalajul fata de Statele Unite ale Americii, transmite vineri Reuters, citand un scurt comunicat al aviatiei militare chineze.Presedintele chinez Xi Jinping supervizeaza…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a dat asigurari premierului britanic Theresa May ca vrea „atingerea unui nou nivel“ in relatiie comerciale dintre tarile lor, in contextul in care Londra cauta sprijin economic la Beijing in perspectiva Brexitului.

- Ministerul de Externe chinez a anuntat marti ca nu detine nicio informatie legata de Gui Minhai, cetatean suedez din Hong Kong, despre care fiica sa afirma ca a fost ridicat de politisti dintr-un tren in timp ce se indrepta spre Beijing, transmite Reuters. Gui a fost ridicat sambata de…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba, presedintele…

- Calul din Garda republicana oferit de presedintele francez, Emmanuel Macron, presedintelui chinez, Xi Jinping, se afla în prezent în carantina la Beijing, a anuntat marti presa oficiala, care a publicat imagini cu acest animal, fotografiat în timp ce se afla într-o boxa, informeaza…

- Franta si China au incheiat un parteneriat pentru deschiderea unui Centru Pompidou de arta contemporana la Shanghai, a anuntat marti presedintele francez Emmanuel Macron, intr-o declaratie facuta la Beijing alaturi de omologul sau Xi Jinping, noteaza AFP. Anuntul survine in contextul in…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, nu doreste sa se exprime public si sa dea "lectii" Chinei in privinta drepturilor omului pentru ca ar fi "absolut ineficient", a pledat el cu ocazia vizitei sale de stat la Beijing, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Exista diferente intre noi care sunt…

- Sotia presedintelui Frantei este un veritabil pop-star in China. Dincolo de tinutele luxos-adolescentine pe care le-a purtat Prima Doamna de la Elysee, chinezii s-au imbulzit fascinati sa vada o sotie de sef de stat mai varstnica cu 25 de ani decat presedintele Emmanuel Macron. Cuplul Macron s-a intalnit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP, preluata de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca Europa si China ar trebui sa coopereze la initiativa "Centura si Drum", un proiect de dezvoltare propus de China care are drept obiectiv sa creeze un nou "Drum al Matasii", informeaza agentia de stiri Reuters. "Drumurile Mastasii…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, care incepe luni prima sa vizita de stat in China, va oferi omologului sau chinez, Xi Jinping, un cal din Garda republicana - o "diplomatie a calului inedita&...

- Presedintele francez Emmanuel Macron a inceput luni o vizita de stat in China printr-o escala la Xian, fostul punct de plecare pe Drumul Matasii, manifestandu-si astfel sprijinul fata de proiectul chinezesc "Noile drumuri ale matasii" prin Eurasia, relateaza AFP. Sosit aici la ora locala…

- Presedintele chinez Xi Jinping a cerut, joi, armatei tarii sa fie pregatita pentru razboi si sa nu se teama de moarte in demersul de aparare a poporului, pe fondul intensificarii tensiunilor din Peninsula Coreeana, relateaza site-ul televiziunii...

- In timpul unui discurs desfașurat joi, 4 ianuarie 2018 in fața unui numar de peste 7.000 de militari, președintele chinez Xi Jinping a cerut armatei sale sa fie pregatita pentru razboi in orice moment și sa nu se teama de moarte.

- Acesta este mesajul presedintelui chinez pentru cea mai puternica armata din lume. Indemnul lui Xi Jinping a venit pe fondul situatiei din Peninsula Coreeana care este tot mai tensionata si cere armatei sa se pregateasca de lupta si sa fie siguri pe victorie.

- In cadrul unui discurs fara precedent, presedintele chinez Xi Jinping s-a adresat in fata a peste 7.000 de militari inarmati, in provincia Hebei din nordul Chinei. "Personalul militar nu ar trebui sa se teama de greutati sau de moarte. Ofiterii si soldatii ar trebui sa fie ingrijiti in mod…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, intenționeaza sa efectueze o vizita oficiala in China peste o saptamina, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. Potrivit purtatorului de cuvint oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, Lu Kang, vizita este programata pentru 8-10 ianuarie. Este…

- Donald Trump, presedintele SUA, s-a declarat joi "foarte dezamagit" ca Administratia din China alimenteaza cu petrol Coreea de Nord, avertizand ca din aceasta cauza nu se va putea ajunge la solutionarea pe cale pasnica a crizei nord-coreene, informeaza Mediafax."Prinsi cu mainile patate; sunt…