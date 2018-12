Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin va avea o intalnire oficiala cu prințul saudit Mohammed bin Salman, in cadrul summitului G20 din Argentina, pentru a discuta despre uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.De asemenea, cei doi vor discuta despre piața…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca nu exista dovezi clare care sa demonstreze ca prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, este responsabil pentru asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Pompeo…

- Un ziar din Turcia a relatat joi ca directoarea CIA, Gina Haspel, le-ar fi semnalat luna trecuta oficialilor turci ca agentia are inregistrarea unei convorbiri telefonice in care printul mostenitor al Arabiei Saudite a dat instructiuni ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi sa fie 'redus la tacere',…

- Intrebat despre articol, un oficial turc a declarat pentru Reuters ca nu are informatii despre o astfel de inregistrare. Arabia Saudita a spus ca printul mostenitor Mohammed bin Salman nu a avut cunostinta inainte de uciderea lui Khashoggi in consulatul saudit din Istanbul in urma cu sase saptamani."Se…

- Pe fondul uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi, mai multi membri ai familiei de guvernamant din Arabia Saudita doresc sa il impiedice pe printul mostenitor Mohammed bin Salman sa devina rege, au afirmat trei surse apropiate curtii regale saudite, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Zeci…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a anuntat marti ca o conferinta de afaceri organizata de regat a atras angajamente de investitii in valoare de 50 de miliarde de dolari, un succes in opinia sa, in pofida unui boicot international provocat de asasinarea jurnalistului Jamal…