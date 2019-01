Stiri pe aceeasi tema

- 'Tocmai am avut o discutie telefonica lunga si foarte buna cu presedintele Xi al Chinei. Avansam bine spre un acord', a scris miliardarul republican pe Twitter. 'Daca va fi obtinut, va fi unul comprehensiv si va acoperi toate subiectele, domeniile si punctele de disputa. Facem mari progrese', a insistat…

- Ministerul Apararii din China l-a criticat joi pe ministrul apararii american in exercitiu, Jim Mattis, pentru ''acuzatiile sale false'' impotriva Chinei, dar a avut si cuvinte de lauda pentru eforturile lui de a promova legaturile militare chino-americane, transmite Reuters. Presedintele…

- Decizia vine dupa ce tot mai multe tari occidentale au devenit ingrijorate privind posibila implicare a guvernului chinez in retelele 5G sau alte retele de comunicatii. Huawei a negat in repetate randuri orice amestec din partea guvernului. Mai devreme in acest an, Australia a interzis folosirea Huawei…

- Un barbat inarmat a ucis vineri un student si a ranit alte 11 persoane la un institut tehnic din provincia Yunnan, din sud-vestul Chinei, acesta fiind cel mai recent act de violenta produs in locuri publice din China, transmite Reuters. Autorul, un barbat de 20 de ani avand numele de familie…

- Presedintele chinez Xi Jinping a afirmat ca Statele Unite ale Americii (SUA) ar trebui sa respecte calea de dezvoltare a Chinei si interesele sale legitime, relateaza Reuters si Xinhua preluate de Agerpres. Potrivit media de stat chineze, presedintele Xi a mai spus, in cadrul unei intalniri…

- Presedintele chinez Xi Jinping a afirmat ca Statele Unite ale Americii (SUA) ar trebui sa respecte calea de dezvoltare a Chinei si interesele sale legitime, relateaza Reuters si Xinhua. Potrivit media de stat chineze, presedintele Xi a mai spus, in cadrul unei intalniri cu fostul secretar de stat american…

- Departamentul american al justitiei a anuntat joi inculparea a doua firme din China si Taiwan si a trei persoane, acuzate de conspiratie in vederea furtului de secrete comerciale de la firma producatoare de semiconductori Micron din SUA, transmite Reuters preluata de Agerpres. Dosarul impotriva…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe va efectua o vizita in China in intervalul 25-27 octombrie, prima a unui sef al guvernului japonez in aceasta tara incepand din 2011, a comunicat vineri Beijingul, in contextul cresterii presiunilor comerciale ale Statelor Unite asupra celor doua tari, informeaza…