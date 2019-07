Stiri pe aceeasi tema

- China a fost informata de Statele Unite privind ultima intalnire dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un, a precizat Ministerul chinez de Enterne, conform Reuters.Ministrul adjunct de Externe al Chinei, Luo Zhaohui, si reprezentantul SUA pentru Coreea…

- Statele Unite ar trebui sa ridice imediat sanctiunile impuse producatorului de echipamente de telecomunicatii Huawei, a declarat joi un purtator de cuvant al Ministerului chinez al Comertului, cu doar cateva zile inainte de intalnirea de sambata a presedintilor Donald Trump si Xi Jinping, la summitul…

- Statele Unite si China au cazut de acord, sambata, asupra reinceperii negocierilor comerciale si Washingtonul nu va impune noi tarife exporturilor chineze, a transmis Ministerul chinez de Externe, intr-un prim pas al celor doua economii mondiale de a rezolva razboiul comercial in care sunt implicate,…

- Guvernul Omanului dezminte ca a transmis vreun mesaj Iranul din partea Statelor Unite, in urma distrugerii unei drone americane, saptamana trecuta, in apropierea Stramtorii Ormuz, relateaza Reuters, conform news.ro.”Sultanatul urmareste cu ingrijorare actualele dezvoltari regionale si spera…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca se va intalni cu presedintele rus Vladimir Putin la summit-ul G20 din 28-29 iunie, din Japonia, informeaza Reuters.Citește și: Adriana Saftoiu, episod HALUCINANT in traficul din București: SPP și Poliția au creat HAOS Intr-un…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat miercuri ca s-ar putea intalni cu omologul sau american Donald Trump in cadrul Summitul Grupului natiunilor dezvoltate si emergente (G20) din Japonia, din perioada 28–29 iunie, conform Reuters preluata de mediafax. Administrația de la Kremlin a transmis…

- China a informat luni ca nu va participa la discutii cu Statele Unite si Rusia privind un nou acord pentru limitarea armelor nucleare, relateaza Reuters potrivit news.ro.Presedintele american Donald Trump a declarat ca el si presedintele rus Vladimir Putin au discutat vineri despre posibilitatea…

- Presedintele american Donald Trump a amplificat semnificativ, duminica, presiunile asupra Chinei pentru incheierea unui acord comercial, amenintand ca va majora in aceasta saptamana tarifele pentru importuri in valoare de 200 de miliarde de dolari si ca in curand va lua masuri similare pentru alte bunuri…