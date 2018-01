Stiri pe aceeasi tema

- Surse din partid au afirmat pentru Money.ro ca Liviu Dragnea intenționeaza sa-l atraga de partea sa pe șeful CJ Vrancea și liderul filialei PSD Vrancea, Marian Oprișan, acesta fiind unul dintre cei care au susținut modificarile pe care premierul Tudose le-a propus de-a lungul vremii și cu care Dragnea…

- Producatorul de software Bitdefender a semnat un parteneriat de licentiere a tehnologiilor cu producatorul american de echipamente pentru retele Netgear, care va include in produsele sale solutiile de securitate pentru dispozitive smart, dezvoltate in Romania, sub denumirea Netgear Armor.

- Grupul de Initiativa al Taximetristilor Bucuresteni se declara nemultumit de masura adoptata in regim de urgenta de catre Consiuliul General al Municipiului Bucuresti si anunta un protest spontan programat pentru ziua de miercuri, 10 ianuarie, ora 12.00, in fata Primariei Capitalei, scrie Romania TV.In…

- „Barbatul, cunsocut ca un consumator cronic de alcool, a confundat din greseala sticla de diluant cu cea de alcool, iar pentru ca diluantul are alcool metilic a facut insuficienta renala si a intrat in coma. A ajuns la noi la spital intubat si ventilat mecanic, a fost internat, iar apoi a fost instituita…

- Un secret si costisitor satelit de spionaj american este considerat pierdut deoarece nu a reusit sa ajunga pe orbita dupa ce a fost lansat cu ajutorul unei rachete SpaceX duminica, potrivit unor surse guvernamentale si din industria aerospatiala, citate de Wall Street Journal.

- Lucrand cu șoareci intr-un laborator, oamenii de știința britanici au folosit analiza cromozomilor și secvențierea ADN pentru a examina daunele genetice cauzate de acetaldehida, un produs chimic nociv produs atunci cand organismul proceseaza alcoolul. Constatarile lor au oferit mai…

- Directorul Devil May Cry și Dragon’s Dogma, Hideaki Itsuno, intra in noul an cu o scuza interesanta. Pe Twitter, Itsuno și-a cerul scuze ca nu a anunțat noul joc in 2017 (probabil facand referire ori la DMC5 ori la DD2): Happy new year! I am sorry that I can not present a new project…

- Softbank, unul dintre cei mai mari investitori in tehnologie, a parafat cu Uber o intelegere despre care se vorbeste de mult timp si va cumpara cel putin 15% din actiunile companiei, scrie Wall Street Journal. Tranzactia arata ca Uber este evaluata la 48 miliarde dolari, cu 30% sub evaluarea din…

- Bilanț 2017, cu rezultate bune! La sfarșitul lui 2017, Direcția pentru Agricultura Județeana (DAJ) Ilfov, instituție in subordinea Ministerului Agriculturii, apreciaza anul drept unul bun atat din punct de vedere al masurilor administrative, cat și al rezultatelor din domeniu. Articol aparut in nr.…

- 43 de organizatii civice, printre care se numara Grupul pentru Dialog Social, Coruptia Ucide, Geeks for Democracy si Initiativa Romania , i-au cerut, sambata, premierului Mihai Tudose, printr-o scrisoare deschisa, o intalnire pentru a discuta despre legile Justitiei.

- Fericire, noroc, bunastare. Sunt doar câteva dintre atributele care vor caracteriza viata anumitor zodii în urmatorii 5 ani. Berbec Se pare ca vei începe sa culegi roadele muncii tale din ultimii 10 ani, în care ai tras pe brânci si în care poate…

- Filmele difuzate in cinematografe trebuie subtitrate sau dublate si in limba minoritatilor nationale din Romania, atunci cand sunt traduse sau dublate in limba romana, prevede un amendament propus de UDMR si adoptat miercuri in Comisia de cultura din Camera Deputatilor. Propunerea a fost inclusa in…

- Parlamentarii PNL au parasit sedinta Birourilor permanente reunite in semn de protest fata de "modul abuziv in care Dragnea isi incalca obligatiile pe care le are"."PNL a parasit sedinta de conducere a Camerei Deputatilor si Senatului, intrucat Liviu Dragnea, intr-un mod abuziv, isi incalca…

- Premierul britanic, Theresa May, si presedintele american, Donald Trump, au subliniat, marti, in cursul unei discutii telefonice, importanta de a elabora un acord comercial bilateral "rapid" dupa retragerea Regatului Unit din UE, transmite AFP. "Theresa May l-a informat pe presedintele american despre…

- Grupul parlamentar al PMP a parasit marti plenul Senatului, ca urmare a respingerii prin vot a propunerii senatorului Traian Basescu de a fi retrase legile Justitiei de pe ordinea de zi. USR a solicitat, in prima faza, retrimiterea la Comisia de specialitate a legilor Justiției, apoi sesizarea Comisiei…

- Municipalitatea din Sebeș anunța ca miercuri, 20 decembrie 2017, cu incepere de la ora 18.00, in Parcul Tineretului va avea loc un concert de colinde și cantece traiționale de Craciun. Cantecele și colindurile traditionale de Craciun vor fi interpretate de: Adina Hada și Grupul “Felician Farcașu” din…

- Marca (sigla si culori) si palmaresul FC Farul Comstanta sunt scoase la licitatie, anunta lichidatorul judiciar CC INSOL SPRL. Pretul de pornire al licitatiei este de 3.150 de euro, fara TVA. Licitatiile vor avea loc, saptamanal, in fiecare zi de marti (lucratoare), pana la adjudecare, la sediul lichidatorului…

- Comisia parlamentara speciala condusa de deputatul PSD Florin Iordache se intruneste din nou joi, incepand cu ora 11:00, pentru a dezbate propunerile de punere in acord a codurilor din Justitie cu deciziile Curtii Constitutionale, precum si transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia…

- Grupul vocal Anatoly s-a constituit in anul 2000, la initiativa a patru tineri care s-au desprins din corul „Concentus” condus de prof. Marius Modiga, uniti fiind de o singura pasiune, muzica. Au fost finalisti la Romanii au talent.

- Grupul de State impotriva Coruptiei, un organism al Consiliului Europei, indeamna Romania sa ofere, pana pe 15 ianuarie 2018, informatii in sensul pregatirii unui raport de evaluare despre proiectul privind legile justitiei elaborat de Comisia parlamentara speciala.

- Orice acord de pace cu palestinienii trebuie sa includa Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa ce președintele american Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza Reuters. "Este…

- Grupul britanic Cineworld Group Plc, companie care detine si Cinema City, cel mai mare operator de cinematografe din Romania, a anuntat marti ca a ajuns la un acord de preluare a rivalului american Regal Entertainment pentru 3,6 miliarde de dolari in numerar in ideea de a da nastere celui de-al doilea…

- Undeva într-o groapa de gunoi din Tara Galilor se afla îngropate peste 100 de milioane de dolari. Un IT-ist din Tara Galilor ar fi putut fi printre milioanari în bitcoin în acest moment daca ar mai fi avut în posesia sa monedele bitcoin pe care le-a minat. El…

- SRI a anunțat, marți, ca nu va mai avea relații cu alte instituții ale statului prin intermediul Secretariatului General condus de generalul Dumitru Dumbrava, ci direct prin intermediul Cabinetului directorului SRI, Eduard Hellvig. Decizia SRI intervine în contextul în care Comisia…

- BERBEC Esti usor irascibila in aceasta saptamana, lucru care iti poate crea probleme pe plan sentimental. Ce-i drept, poate ai motive sa fii stresata, insa asta nu iti da dreptul de a te razbuna pe cei dragi. Daca partenerul tau iti da unele sfaturi, nu trebuie sa i-o iei in nume de rau, ci…

- Un prim acord cu privire la conditiile divortului intre UE si Regatul Unit este „posibil” in decembrie, a apreciat vineri presedintele Consiliului European Donald Tusk, dar cu conditia avansarii in negocieri, mai ales privind contenciosul irlandez, relateaza AFP.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a estimat vineri ca un acord cu Marea Britanie privind cele trei dosare prioritare ale Brexitului este "posibil" pana la summitul UE din decembrie, care ar urma sa permita trecerea la discutii pe teme comerciale, chiar daca aceasta "ramane o provocare…

- Senatoarea Alina Gorghiu, fost presedinte al PNL, este de parere ca prezenta sefei DNA la o dezbatere politica organizata de Grupul pentru Dialog Social (GDS), alaturi de oameni politici, nu reprezinta o problema. Intr-un scurt interviu pentru STIRIPESURSE.RO, Gorghiu este de parere ca asemenea dezbateri…

- Rosneft, cel mai mare producator de petrol din Rusia, a confirmat luni ca a semnat un acord privind livrarea de titei cu grupul CEFC China Energy, care in luna decembrie 2016 a semnat un acord pentru preluarea pachetului majoritar la KMG International, informeaza Reuters.

- O tanara din Iasi, angajata a unei companii de IT, a primit o amenda de 500 de lei dupa ce a sesizat un posibil transport ilegal de lemne. Tanara a verificat numarul de inregistrare pe aplicatia Inspectorul Padurii si i s-a recomandat sa sune la 112. „Mi se pare nedrept ca cetatenii nu sunt incurajati…

- Grupul bancar spaniol Santander a demarat discuții pentru preluarea celei mai mari parți din activele poloneze ale Deutsche Bank, in incercarea de a-și consolida poziția pe aceasta piața foarte concurențiala, au declarat vineri pentru Reuters doua surse din apropierea discuțiilor. Potrivit…

- Curtea Constitutionala discuta joi sesizarea presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, cu privire la un presupus conflict juridic intre puterea judiciara si cea executiva determinat de deschiderea de catre DNA a dosarului Belina.

- Protectia migrantilor pe drumul lor din nordul Africii spre Italia a fost in centrul unei intalniri a ministrilor statelor de la sud si de la nord de Mediterana care a avut loc luni la Berna, in Elvetia, informeaza DPA. Grupul de Contact pentru Mediterana Centrala s-a concentrat in prealabil pe tinerea…

- In general, criminalistul incearca sa ințeleaga motivele, ce e in mintea unui infractor. Ramaru, de exemplu, s-a nascut intr-o familie in care violența domestica era la ordinea zilei. Daca te trezești noaptea cand incepe sa ploua, pandești femeile și le omori pe vreme urata, pentru ca nu puteau ramane…

- Ministrul canadian al comerțului, Francois-Philippe Champagne, a salutat sambata "mari progrese" realizate pentru a relansa un vast acord de liber schimb Asia-Pacific (TPP) care era amenințat dupa ieșirea brutala a Statelor Unite din acord anunțata de Donald Trump, relateaza AFP. …

- Comisia parlamentara de punere in acord a Codurilor penale cu deciziile Curtii Constitutionale se intruneste miercuri pentru a treia oara pentru discutii pe marginea articolelor declarate neconstitutionale, inclusiv asupra redefinirii infractiunii de abuz in serviciu, informeaza News.ro. Comisia parlamentara…

- Unii dintre primarii PSD nemulțumiți de banii din conturile primariilor se vor afla marți fața-n fața cu premierul. O delegatie a Asociației Municipiilor din Romania merge la Palatul Victoria pentru a discuta despre controversatele modificari ale codului fiscal, noteaza stiri.tvr.ro Este vorba despre…

- Tragedie in zona Cetatii dacice Banita si a Pesterii Bolii, din judetul Hunedoara. Trei muncitori au fost surprinsi de un mal de pamant. Medicii de la Ambulanta informeaza ca victimele sunt posibil decedate.

- Departamentul american al Justitiei a identificat cel putin sase membri ai unor institutii guvernamentale din Rusia, implicati in atacuri cibernetice care au vizat Partidul Democrat din SUA pentru a sustrage informatii folosite in scrutinul prezidential din 2016, informeaza Wall Street Journal, citat…

- Membrii Comisiei parlamentare pentru relatia cu UNESCO si-au anuntat, luni, intentia de a discuta cu reprezentantii Ministerului Mediului si ai Romsilva, dar si sa se deplaseze in teritoriu, pentru a analiza situatia Rezervatiei Muntii Rodnei si a Rezervatiei Muntii Retezat, astfel incat acestea…

- Coreea de Nord a efectuat in acest weekend rare exercitii de evacuare in masa a populatiei in intreaga tara, dar nu si in capitala Phenian, in caz de razboi. Mai multe surse au declarat pentru NK News, site-ul de stiri din Coreea de Sud care monitorizeaza activitatea Nordului, ca exercitiile au avut…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steve Mnuchin, va efectua saptamana viitoare un turneu in Orientul Mijlociu pentru a discuta in special despre finanțarea terorismului și Iran, au anunțat vineri serviciile sale, transmite AFP. Steve Mnuchin va fi însoțit de subsecretarul Trezoreriei…

- Un blindat al Batalionului 300 Infanterie Mecanizata a intrat intr-un stalp. Blindat se intorcea de la o aplicație care a avut loc la Smardan. Nu sunt victime. Nu se cunoaște de cauza accidentului. Posibil sa fi incercat sa evite o groapa sau a avut o defețiune. Stalpul avariat este unul de susținere…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, le-a propus liderilor din partid, la sedinta de joia trecuta, in care se discuta despre demisia celor trei ministri, sa se intalneasca la un sprit ca in vremurile bune la Belina, locul care face obiectul anchetei DNA, au declarat pentru HotNews.ro surse…