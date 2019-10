Stiri pe aceeasi tema

- Anna Lesko și Dj Vinnie, tatal baiețelului sau, s-au desparțit dupa 8 ani de relație. In vara au aparut imagini cu artista in ipostaze destul de apropiate alaturi de Mike Diamondz, iar toata lumea a presupus ca acesta ar fi motivul desparțirii. Anna Lesko, in varsta de 40 de ani, a oferit primele declarații…

- Elena Ionescu și Dragoș Razvan Stanciu au divorțat la doar un an jumatate de cand s-au casatorit și la un an de cand a venit pe lume fiul lor, Razvan. Cei doi au ramas in relații bune de dragul baiețelului, insa de curand fostul sau soț s-a afișat cu alta femeie, situație destul de neplacuta pentru…

- Marius Moga i-a facut o superba declarație de dragoste partenerei sale de viața, Bianca Lapuște. Marius Moga și Bianca Lapuște sunt impreuna de cinci ani. In 2015, partenera de viața a lui Marius Moga, Bianca Lapuște, a adus pe lume o fetița care a primit numele Maria Elisabeta. Miercuri, Marius Moga…

- Daca ti-ai dorit dintotdeauna un smartwatch afla ca acum ai acces la o gama foarte variata unde este imposibil sa nu gasesti un model care sa iti convina. Optiunile sunt foarte variate la iUni si, cu siguranta, acesta este locul potrivit catre care te vei putea orienta. Se gasesc optiuni pentru toate…

- Apropiatii fostei echipe de fotbal Tractorul Navodari regreta nespus recenta trecere in nefiinta atat a lui Dumitru Jidovu cel mai important conducator din istoria formatiei , cat si a doi fosti fotbalisti ai echipei Corneliu Ruci si Marian Marin . Dumitru Jidovu a decedat la varsta de 79 de ani, la…

- Mihai Morar, tata pentru a treia oara. Prima poza de la maternitate! Inca de ieri, Mihai Morar nici ca isi mai incape in piele de fericire, iar asta pentru ca a devenit a treia oara tatic. Miercuri dimineata, Gabriela Morar a nascut o fetita perfect sanatoasa de 52 de cm si 2.950 kg. View this post…

- Desparțire-bomba in lumea muzicii din Romania! O cunoscuta artista din industria muzicala romaneasca a pus capat relației pe care o are cu partenerul ei de viața de peste 10 ani. Chiar daca pe cei doi ii leaga baiețelul lor, David, in varsta de 5 anișori, aceștia au divorțat. Dupa mai bine de 10 ani…