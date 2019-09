XC MARATON BACĂU singurul concurs de ciclism montan din BACĂU XC MARATON BACAU, concursul de ciclism montan la a 3- a ediție, organizat de HAPPY SPORT SI DOOR 2 OUTDOOR se adreseaza cicliștilor amatori sau profesioniști, cat și familiilor cu copii. XC Maraton este despre o comunitate frumoasa de ciclisti cu valori puternice Ciclismul, un panaceu al timpurilor noastre, un sport practicat de multi dintre […] Articolul XC MARATON BACAU singurul concurs de ciclism montan din BACAU apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

