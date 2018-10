Stiri pe aceeasi tema

- Momente neprevazute și situații pline de emoții in culisele X Factor, in cea de-a patra ediție a show-ului, difuzata diseara de a la ora 20.00, la Antena 1. Joaca dintre Delia și Mihai Bendeac va capata o intorsura destul de dramatica, dupa ce jurata X Factor este accidentata in culise.

- Momente neprevazute si situatii pline de emotii in culisele X Factor, in cea de-a patra editie a show-ului, difuzata diseara de a la ora 20.00, la Antena 1. Joaca dintre Delia si Mihai Bendeac va capata o intorsura destul de dramatica, dupa ce jurata X Factor este accidentata in culise.

- Momente neprevazute și situații pline de emoții in culisele “X Factor”, in cea de-a patra ediție a show-ului, difuzata diseara de a la ora 20.00, la Antena 1. Joaca dintre Delia și Mihai Bendeac va capata o intorsura destul de dramatica, dupa ce jurata “X Factor” este accidentata in culise. Harjoneala…

- Ediția 2018-2019 a SuperLigii de rugby va fi cea de-a opta de cand primul esalon valoric se disputa in actualul format, respectiv cea cu numarul 102 din istoria ovaliadei din Romania, la care vor participa, dupa o pauza de cinci ani, opt echipe. The post Campionii de la Saracens incep sezonul de rugby…

- In aceasta iarna, Horia Brenciu aniverseaza 25 de ani de cariera printr-un concert extraordinar, pe 5 noiembrie 2018, ora 19:30, la Casa Studentilor. „Cand ma gandesc la viața mea și la tot ce mi s-a-ntamplat in 25 de ani, știu ca sunt cel mai norocos om din lume. Și totuși, sunt doar primii 25…”, spune…

- X Factor, unul dintre cele mai așteptate show-uri ale acestei toamne, a avut premiera duminica seara, de la ora 20.00, la Antena 1. Prima seara a fost una cu multe surprize, cu povești spectaculoase, dar și cu momente extrem de emoționante.

- In noua formula, alaturi de Mihai Bendeac și Vlad Dragulin ca ”antrenori” ai concurenților, jurații ”X Factor” au avut parte de o mulțime de emoții și surprize la audițiile ”X Factor”, potrivit click.ro. Cel de-al optulea sezon ”X Factor” , care incepe pe 26 august, de la ora 20.00, la Antena 1, se…

- Conform unui sondaj IMAS, PNL a depașit Partidul Social Democrat in luna iunie, scrie Newsweek Romania. Potrivit cifrelor prezentate, PSD a ajuns la 28,4% din intențiile de vot ale romanilor.ALDE a scazut și e la 8,6%, conform cercetarii sociologice de tip omnibus realizata de IMAS. Citește…