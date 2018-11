Stiri pe aceeasi tema

- Delia, Ștefan Banica și Carla's Dreams și-au ales deja concurenții alaturi de care vor intra la Dueluri, iar vineri, de la ora 20.00, la Antena 1, grupa lui Horia Brenciu, formata din trupe, intra in Bootcamp!

- Emoțiile cresc, in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, cand echipa Deliei intra in etapa de Bootcamp ”X Factor”, iar jurata are planuri mari cu cei zece concurenți din grupa de adulți. Cum nu e loc de prea multa modestie, Delia a marturisit ca anul acesta are pe mana o echipa ”bomba” și spera…

- Mihai Bendeac a fost copleșit de trairi in primul sau Bootcamp, in calitate de prezentator ”X Factor”. Vazand cum jurații trebuie sa aleaga doar patru concurenți din grupele de cate zece tineri cantareți, actorul a marturisit ca nu ii va mai invidia niciodata pe aceștia. „Urmeaza partea cea mai grea…

- Cea de-a doua serie a reality show-ului ”Totul pentru dragoste – La bine și la greu”, difuzat in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 14.00, la Antena 1, a fost una presarata cu foarte multe provocari, dar și cu foarte multe surprize.

- In timpul fimarilor etapei de Bootcamp, din cel de-al șaselea sezon al emisiunii ”Chefi la cuțite”, ce are premiera pe 29 și 30 octombrie, pe Antena 1, Florin Dumitrescu a primit o vizita surpriza in locația de la Palatul Mogoșoaia.