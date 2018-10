Stiri pe aceeasi tema

- X FACTOR 2018. Carla’s Dreams vrea sa testeze vigilența colegilor sai de la pupitrul juriului, astfel ca in cea de-a patra ediție X Factor, difuzata diseara, de la ora 20.00, la Antena 1, va pune la cale o farsa impreuna cu unul dintre concurenți.

- Cea de-a treia ediție X Factor a adus pe scena audițiilor momente muzicale spectaculoase, voci care au incantat auzul juraților, dar și multa energie și schimb de replici haioase. Mai in verva ca niciodata,...

- Este, fara doar si poate, cel mai ascultat artist din ultimii ani, iar fiecare piesa pe care o lanseaza devine rapid hit. Este vorba despre Carla’s Dreams, care este totodata si jurat la „X Factor“. In cea mai recenta editie a emisiunii de la Antena 1, provocat de o concurenta in varsta de 15 ani, originara…

- Delia, Horia Brenciu, Stefan Banica junior si Carla’s Dreams revin duminica pe micul ecran cu cel de-al optulea sezon al emisiunii “X-Factor” (Antena 1). Pe langa replicile acide ale lui Carla’s, tachinarile dintre Stefan si Horia, in emisiune au ajuns sa faca istorie si tinutele Deliei, noteaza click.ro.…

- Obișnuit sa se joace cu vorbele și sa le și puna pe note, Carla’s Dreams nu face pauza nici macar cand este la pupitrul de jurat ”X Factor”, așa ca și-a surprins din nou colegii cu analogiile sale.

- Dupa ce in sezonul trecut Carla’s Dreams a reușit o premiera cu ”Grupurile”, al caror mentor a fost, anul acesta, juratul ”X Factor” se gandește sa iși bata propriul record. In 2017, Ad Libitum, trupa al carui mentor a fost Carla’s Dreams, a reușit sa ajunga pana in finala, marcand in premiera…

- Show-ul care este mereu in cautare de noi talente a fost prezentat de Razvan si Dani multe sezoane. Insa producatorii au simtit ca este timpul pentru o schimbare, iar cei vizati au fost prezentatorii. Juriul este acelasi, format din: Horia Brenciu, Carla’s Dreams, Delia si Stefan Banica. Iar noul prezentator…