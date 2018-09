Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a șasea ediție X Factor, difuzata marți, de la ora 20.00, la Antena 1, va fi una plina de surprize. Jurații, dar și telespectatorii vor avea parte de o mulțime de momente neprevazute și vor descoperi talente absolut neașteptate.

- Diana Irimia are 15 ani și se caracterizeaza ca fiind o tanara “surprinzatoare, perseverenta și unica”. Diseara, de la ora 20:00, tanara va urca pe scena X Factor pentru a demonstra ca esențele tari se țin in sticuțe mici, dar interpretarea ei va reuși sa imparta jurații in doua tabere rivale: “Trebuie…

- Spectacolul se muta de pe scena in culise, dar și la pupitrul juraților in cea de-a cincea ediție X Factor difuzata marți seara, de la ora 20.00, la Antena 1. Horia Brenciu și Delia pe deoparte, dar și Mihai Bendeac pe de alta nu rezista ritmurilor antrenante și transforma momentul unuia dintre concurenți…

- O noua ediție X Factor, plina de surprize și talente ce merita descoperite, va lua startul marți, de la ora 20.00, la Antena 1, cand Delia va fi absolut cucerita de farmecul unui tanar din București, care spune despre el ca obișnuiește sa cante pe strada, in Centrul Vechi. Țala Alexandru are de 21 de…

- Delia are parte de o surpriza de proporții in cadrul celei de-a doua ediții X Factor, difuzata duminica, de la ora 20.00, la Antena 1. Jurata este profund impresionata de lacrimile unei fetițe care marturisește ca a venit cu fratele ei la X Factor doar ca sa o poata vedea pe Delia. Micuța Andreea și…

- Dupa mai multe zile petrecute impreuna de dimineata pana seara, la audițiile pentru cel mai nou sezon ”X Factor”, show ce va fi difuzat in aceasta toamna la Antena 1, Delia a avut o idee pentru a-i ajuta pe colegii sai jurați sa se relaxeze, așa ca le-a propus sa organizeze o excursie impreuna.

