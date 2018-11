Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Vasopol și-a pus toate armele la bataie. Cu un bagaj emoțional in spate și experiența cat cuprinde, a intrat in scena emoționanta, cu lacrimi in ochi. Tocmai iși vazuse tatal, care i-a transmis incurajari.

- Cea de-a șasea ediție X Factor, difuzata marți, de la ora 20.00, la Antena 1, va fi una plina de surprize. Jurații, dar și telespectatorii vor avea parte de o mulțime de momente neprevazute și vor descoperi talente absolut neașteptate.

- CASTANE 2018”- Programul complet al zilei de Duminica, 30 septembrie 2018. Vezi cine urca pe scena… Cel mai așteptat eveniment din Baia Mare, CASTANE 2018 care are loc in perioada 28 septembrie – 8 octombrie a ajuns in a treia zi. Duminica, 30 septembrie 2018 10.00 „Cupa Castanelor” la sah – Concurs…

- Delia, Carla's Dreams, Horia Brenciu si Stefan Banica Jr., puși in fața unei apariții cu totul si cu totul speciale marțea aceasta, la „X Factor"! Bella Santiago, o tanara de 28 de ani, i-a pus pe jar pe cei doi prezentatori, apoi i-a

- Scena surprinsa pe strazile din Rusia pare una desprinsa dintr-o comedie neagra. In imagini se poate vedea cum o femeie sta deasupra unui barbat, ținandu-l nemișcat la pamant. Videoclipul a fost postat pe o rețea locala de știri online și a devenit repede viral pe internet. Un barbat și o femeie au…

- Delia s-a enervat cumplit in timpul show-ului pe care l-a facut in cadrul festivalului “Cerbul de Aur”, ajuns in acest an la a 18-a ediție. Extravaganta artista și-a ținut cu greu cuvintele in frau, dar, la scurt timp dupa ce a coborat de pe scena din Piața Sfatului, ea s-a dezlanțuit și și-a spus oful.…