Stiri pe aceeasi tema

- Audițiile ”X Factor”, care continua saptamana aceasta in porție dubla, azi și vineri, de la ora 20.00, la Antena 1, au fost un bun prilej pentru ca Mihai Bendeac sa iși dea seama ca iși dorește din tot sufletul un copil.

- Cea de-a opta ediție X Factor este presarata cu o mulțime de momente neprevazute. Mihaela Platon vine pentru a doua oara pe scena X Factor, dupa ce in urma cu doi ani, a avut o abordare mai dura, cu un moment de musical.

- Cezar Ouatu are o prima reacție dupa ce a fost criticat ca s-a prezentat drept italian la ”X Factor” Marea Britanie. Foarte mulți dintre urmaritorii sai s-au declarat lezați de faptul ca artistul nu s-a prezentat drept roman pe scena respectivului concurs, iar comentariile lor au fost pe masura. I s-a…

- Fie ca vin pentru prima data sau nu la ”X Factor”, concurenții par sa fi invațat ca atitudinea este foarte importanta cand e vorba de cariera. Este si cazul Marinei Anghel, o tanara concurenta din...

- Fie ca vin pentru prima data sau nu la ”X Factor”, concurenții par sa fi invațat ca atitudinea este foarte importanta cand e vorba de cariera. Este si cazul Marinei Anghel, o tanara concurenta din Bucuresti, care in momentul in care Bendeac s-a asezat in genunchi in fata ei, in culise, nu a ezitat sa-l…

- L-a uluit pe Ștefan Banica Jr., i-a surprins extrem de placut și pe ceilalți jurați de la ”X Factor”. O apariție cu totul speciala, o voce buna, o candidata sigura la fazele superioare ale emisiunii. Este vorba despre o tanara de 28 de ani, Bella Santiago, cea care i-a pus pe jar pe cei doi […] The…

- Delia, Carla’s Dreams, Horia Brenciu si Stefan Banica Jr., puși in fața unei apariții cu totul si cu totul speciale marțea aceasta, la „X Factor”! Bella Santiago, o tanara de 28 de ani, i-a pus pe jar pe cei doi prezentatori, apoi i-a cucerit pe doi dintre jurati inca de la primii sai pasi pe scena.

- Sarcina grea, saptamana aceasta, pentru Delia, Carla’s Dreams, Horia Brenciu si Stefan Banica Jr. In cea de-a doua editie „X Factor”, jurații show-ului s-au vazut nevoiți sa cantareasca prestația unui tanar care a cantat in prezența unor mari nume ale muzicii internaționale. Este cazul lui Viccaro…