- Juratul ”X Factor” Ștefan Banica face eforturi pentru ca in fiecare an, in Ajunul Craciunului, sa fie acasa de cei dragi, iar anul acesta, dupa finala ”X Factor”, de duminica, de la ora 20.00, la Antena 1, intenționeaza sa pastreze tradiția. Indiferent unde se afla inainte de Craciun, Ștefan Banica…

- Juratul ”X Factor” Horia Brenciu se bucura de perioada sarbatorilor de iarna ca un copil, astfel ca dupa finala ”X Factor”, de duminica, de la ora 20.00, live la Antena 1, va aștepta Moșul alaturi de familia sa. De la concertele de colinde sau impodobitul bradului, Horia Brenciu traiește fiecare moment…

- Se incheie prima parte a Semifinalei X Factor cu o noua prestație de ținut minte. Cel de-al doilea concurent din echipa lui Carla's Dreams este Cristian Moldovan, iar alegerea sa pentru a merge in Finala a fost una dintre cele mai frumoase melodii de dragoste din ultimii 30 de ani

- Filipineza care a uimit Romania cu vocea ei s-a casatorit ieri cu barbatul vietii ei, Nicolas. "Sunt foarte fericita și emoționata. Ma bucur ca ne ințelegem și ca vom fi impreuna pana la batranețe. L-am intrebat daca vrea sa fie cu mine pana vom avea parul alb și el a zis da", a povestit Bella, care…

- Cel mai emotiv dintre concurenții echipei de baieți a lui Carla’s Dreams, Dragoș Bucatariu, in varsta de 16 ani, a cantat fabulos pe scena „X Factor”, in cea de-a treia ediție de bootcamp din sezonul 8 al emisiunii. El a interpretat cu o emoție incredibila melodia „Say Something", de la A Great Big…

- Cristian Porcari a venit in cea de-a treia ediție de bootcamp, in cel de-al optulea sezon al emisiunii „X Factor”, hotarat sa iși ia revanșa, cu piesa „Shape of My Heart” de la Sting, dupa ce in sezonul anterior, chiar juratul Carla’s Dreams s-a aratat dezamagit de el.

- Francesca Tuzzolino, o tanara care s-a nascut in Italia, dar a carei mama este romanca, a facut un adevarat spectacol pe scena „X Factor”. Concurenta a impresionat cu o interpretare extraordinara a piesei „Someone like you” a cantareței Adele.