- In timp ce noile lor single-uri au luat cu asalt o lume intreaga, frații Jonas aduc fanilor de pretutindeni bucuria pe care au așteptat-o de aproape un deceniu și lanseaza albumul „Happiness Begins”. Imediat dupa ce „Sucker” a intrat in istorie ca fiind primul single semnat Jonas Brothers care a ajuns…

- Madonna se ține de promisiunea facuta fanilor și le prezinta single-ul „Dark Ballet”, cu doar o saptamana inainte de marea lansare a albumului „Madame X”. „Dark Ballet” este un material incredibil, ce iți ramane instant intiparit in minte, cu un mesaj puternic, un veritabil semnal de alarma. Piesa vine…

- Mabel lanseaza „Mad Love”, single-ul principal extras de pe mult-așteptatul sau album de debut, „High Expectations”, a carui lansare va avea loc pe 2 august. Lansarea piesei „Mad Love” succeda hit-ul „Don’t Call Me Up”, care a transformat-o pe Mabel intr-un veritabil fenomen internațional. Noul material…

- Mika iși bucura fanii cu noi vești – artistul lanseaza single-ul „Ice Cream” și anunța albumul „My Name Is Michael Holbrook”, a carui lansare va avea loc pe 4 octombrie. „Piesa este scrisa intr-o zi caniculara. Era cam in ultimele saptamani inainte de a termina de scris albumul, a carui creare a durat…

- Cantareata scotiana Emeli Sande a lansat miercuri pe platforma YouTube noul sau single, 'Extraordinary being', un omagiu adus "tuturor persoanelor care sunt speciale", a declarat artista agentiei EFE. Piesa face parte din cel de-al treilea sau album de studio, 'Real life',…

- Dupa cum și-a obișnuit deja fanii, Madonna lanseaza piesa dupa piesa și surprinde cu cele mai neașteptate colaborari. De data acesta, artista-fenomen ne ofera un cadou muzical ce il are in prim-plan pe rapperul Swae Lee, alaturi de care a pregatit lansarea piesei „Crave”. „Crave” este cel de-al treilea…

- Paul Woolford, renumitul producator britanic, revoluționeaza din nou industria muzicii dance prin lansarea single-ului „You Already Know”. Paul Woolford deține un talent incontestabil, ușor de remarcat și dovedit prin colaborarile sale cu artiști de renume internațional precum Sam Smith, Depeche Mode,…

- Dupa ce a facut furori la doua emisiuni concurs, Ruxandra Anania lanseaza primul single din cariera si ne invita pe toti sub “Umbrela” ei. “Umbrela” este prima piesa dintr-o serie de melodii pe care Anania le-a pregatit pentru anul asta si pe care le-a compus alaturi de Vlad Isac. Videoclipul melodiei…