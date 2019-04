WWF propune iubitorilor de natura un petic de Delta langa Bucuresti: Ciocanesti-Dunare, judetul Calarasi

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 50 de proiectile ramase neexplodate din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial au fost descoperite, duminica, intr-o padure din comuna Strunga, judetul Iasi. Un barbat a sunat, duminica, la numarul de urgența 112 pentru a anunta ca a descoperit cinci proiectile intr-o padure de pe raza…

- * Politistii antidrog au efectuat, vineri, o actiune pe linia combaterii traficului de droguri de risc cu opt perchezitii domiciliare in judetul Iasi si in Bucuresti, in dosar fiind vizat si Mihai Plesu, fiul scriitorului Andrei Plesu, informeaza surse judiciare. * Angajatii unei firme…

- In judetul Valcea, pe DN 7 Ramnicu Valcea – Sibiu, la kilometrul 204, intre localitatile Caciulata si Brezoi, din cauza unui incendiu de vegetatie care se manifesta pe versantul muntelui, circulatia se desfasoara pe un fir, alternativ, dirijat de politisti, pentru a permite actiunea de stingere a…

- Un cutremur cu magnitudinea ML 3.3 a fost inregistrat la ora 22.40, in judetul Vrancea, la 123 kilometri adancime.Seismul a avut epicentrul la coordonatele 45.76 N ; 26.78 E, la 157 km N de Bucuresti, 32 km V de Focsani, si 4 km V de Andreiasu de Jos.Acesta este cel de al patrulea inregistrat, ieri,…

- In aceasta dimineața, polițiștii de investigare a criminalitatii economice, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din Inspectoratul General al Poliției Romane, desfașoara 98 de percheziții, in 22 de județe și in Capitala. Perchezițiile au loc pe raza municipiului Bucuresti…

- Alte trei persoane confirmate cu virus gripal au murit, numarul celor care au decedat din aceasta cauza ajungand la 138, potrivit ultimei informari transmise, marti, de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Este vorba…

- Politistii din Ilfov au ridicat peste 120 de ceasuri, 8.000 de euro si aproximativ 10 kg de bijuterii (majoritatea aur) in urma celor sapte perchezitii efectuate la domiciliile unor persoane banuite de furt din locuinte, precum si la doua case de amanet.Potrivit IPJ Ilfov, la sediul politiei…

- Amatorii de festivaluri au un nou motiv de bucurie! Palatul Mogoșoaia va fi gazda festivalului Fall in Love, ce va avea loc intre 31 august și 1 septembrie și ii va reuni pe aceeași scena pe Liam Gallagher, Disclosure (DJ Set), Kaiser Chiefs și Kovacs.