- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul 7 mondial si recenta castigatoare a Openului Statelor Unite, va avea ocazia sa cucereasca al treilea titlu din cariera sa, in fata propriului public, la turneul WTA de la Tokyo, in finala caruia o va infrunta duminica pe Karolina Pliskova din Cehia (nr.8).…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, invingatoare luna aceasta in ultimul turneu de Mare Slem al anului, US Open, s-a calificat vineri in semifinalele turneului WTA de la Tokyo, dotat cu premii in valoare de 799.000 dolari. Osaka, favorita numarul 3 a competitiei, a dispus in doua…

- Jucatoarea franceza Caroline Garcia, locul 4 WTA si cap de serie numarul 2, a fost invinsa, vineri, cu scorul de 6-3, 6-4, de croata Donna Vekici, locul 45 WTA, in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier de la Tokyo.Vekici s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 15 minute.…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, castigatoarea US Open, primul turneu de Grand Slam din cariera ei, si-a fixat ca obiectiv pana la sfarsitul anului patrunderea in Top 5 WTA, relateaza AFP. Osaka, 20 ani, care a urcat de pe locul 19 pe 7 dupa succesul de la Flushing Meadows in…

- Naomi Osaka a reusit o performanta istorica la Flushing Meadows castigand primul titlu de Grand Slam al carierei si inbingand-o pe multipla campioana de Grand Slam, Serena Williams, scor 6-2, 6-4, la...

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fost lider mondial, si japoneza Naomi Osaka vor juca finala turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa victoriile clare obtinute, joi, in semifinale, la...

- Finala feminina de la US Open 2018 s-a stabilit in noaptea de joi spre vineri. Finala feminina de la US Open le va aduce fata in fata pe Serena Williams (36 ani - cea mai varstnica finalista din istoria US Open-ului) si pe Naomi Osaka (20 ani - prima finalista data de Japonia, cea mai tanara finalista…

- Simona Halep – Kurumi Nara, in primul tur de la Wimbledon 2018. Numarul unu mondial in tenisul feminin, romanca Simona Halep, va juca marți impotriva japonezei in prima runda a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului. Simona Halep – Kurumi Nara 3-2 ACTUALIZARE 3 iulie. Simona debuteaza…