Stiri pe aceeasi tema

- DIGI SPORT LIVE VIDEO SIMONA HALEP - KRISTINA MLADENOVIC ONLINE STREAMING. Darren Cahill a demonstrat inca o data ca o particica din inima sa bate pentru Romania. Inainte de semifinalele Fed Cup, australianul a avut o postare de incurajare pentru Halep&Co. DIGI SPORT LIVE VIDEO SIMONA…

- Standardele energetice ale Uniunii Europene se vor aplica, de asemenea, tuturor conductelor de gaze care vin din sau trec în terte tari, cum ar fi controversatul Nord Stream 2, în conformitate cu acordul încheiat miercuri de institutiile UE, care include si criteriile de aplicare a…

- Echipa Cehiei, detinatoarea trofeului, trimisa la baraj de România, va întâlni Canada, echipa Biancai Andreescu, în play-off-ul pentru mentinerea/promovarea în Grupa Mondiala a Cupei Federatiei, s-a stabilit, mati, dupa tragerea la sorti, scrie News.ro.Cehia va…

- TELUS International va angaja peste 500 de persoane pana la finalul lunii iunie 2019, pentru a susține extinderea operațiunilor sale din Romania. Majoritatea noilor angajați vor lucra pentru doua branduri recunoscute - o platforma online prin care se pot inchiria spații de cazare și Koodo Mobile, un…

- Prima semifinala din selectia nationala pentru concursul muzical Eurovision 2019 și-a desemnat caștigatorii. Spectacolul a avut loc duminica, 27 ianuarie, pe scena Salii Polivalente din Iasi. Astfel, piesele care s-au calificat in urma primei semifinale a selectiei nationale pentru Eurovision 2019 sunt:…

- In finala mica, tot duminica, Franta s-a impus in fata Germaniei cu scorul de 26-25 (9-13). In semifinale, Danemarca a invins Franta, cu scorul de 38-30 (21-15), iar Norvegia a dispus de Germania, cu 31-25 (14-12). Campioana mondiala Danemarca s-a calificat direct la Jocurile Olimpice din…

- Miercuri, sportiva in varsta de 21 de ani a incheiat programul scurt al probei feminine pe locul 14, calificandu-se, astfel, in finala Campionatului European de la Minsk, din Belarus, acolo unde va prezenta programul liber, alaturi de alte 23 de sportive. Programul scurt a fost dominat de reprezentantele…