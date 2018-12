​WTA Shenzhen: Sorana Crstea s-a calificat n turul secund

Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan, locul 76 WTA, a fost eliminata, duminica, in primul tur al turneului de la Shenzhen (China), dotat cu premii de 750.000 de dolari. Romanca n-a miscat din pacate in fata Anastasiei Pavliucenkova, cap de serie 8 si locul 42 mondial, si a cedat lamantabil, scor 6-0, 6-1, dupa doar 54 de minute…

- Jucatoarele Irina Begu (locul 67 WTA), Ana Bogdan (76) si Sorana Cirstea (84) si-au aflat adversarele din primul tur de la turneul de la Shenzhen (China), cu premii de 750.000 de dolari, scrie news.ro.Irina Begu va intra in competitie impotriva unei jucatoare venite din calificari, in tima…

- Jucatoarele romane de tenis Monica Niculescu si Irina Maria Bara vor evolua in calificarile pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 750.000 dolari. Niculescu (31 ani, 99 WTA) o va infrunta in prima runda preliminara pe rusoaica Irina Hromaceva…

- Simona Halep a inceput sa se antreneze la intensitate maxima, dupa lunga perioada de recuperare cauzata de problemele lombare. Numarul 1 WTA a postat pe social media un clip video cu un raliu din timpul unei ședințe de pregatire, insoțit de comentariul: ”Iubesc noile mele rachete”. Loving my new rackets…

- Mihaela Buzarnescu a debutat cu o infrangere la mini-Turneul Campioanelor de la Zhuhai (China). Romanca evolueaza in proba de dublu, alaturi de Alicja Rosolska (Polonia), iar in primul duel a cedat in fata cuplului Shuko Aoyama (Japonia)/ Lidziya Marozava (Belarus), scor 3-6; 2-6.

- Mihaela Buzarnescu a debutat cu o infrangere la mini-Turneul Campioanelor de la Zhuhai (China). Romanca evolueaza in proba de dublu, alaturi de Alicja Rosolska (Polonia), iar in primul duel a cedat in fata cuplului Shuko Aoyama (Japonia)/ Lidziya Marozava (Belarus), scor 3-6; 2-6.

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, principala favorita, s-a calificat luni in turul 2 al turneului WTA de la Tianjin (China), dotat cu premii totale de 750.000 de dolari, dupa un meci greu cu americanca Varvara Lepchenko, 6-2, 6-7 (3/7), 6-3. Karolina Pliskova, fost lider mondial,…

- Turneul de tenis de la Beijing 2018. Mihaela Buzarnescu a caștigat primul meci de la revenire. Sorana Carstea joaca azi in turul I. ACTUALIZARE 2 octombrie. Mihaela Buzarnescu și Monica Niculescu au pierdut in turul II de dublu, 6-4, 4-6, 9-11 cu perechea Rosolska/ Spears. Horia Tecau și JJ Rojer joaca…