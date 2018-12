Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele romane de tenis Monica Niculescu si Irina Maria Bara vor evolua in calificarile pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 750.000 dolari. Niculescu (31 ani, 99 WTA) o va infrunta in prima runda preliminara pe rusoaica Irina Hromaceva…

- Organizatorii turneului Australian Open au decis introducerea super-tiebreak-ului in setul decisiv, la scorul de 6-6, in al cincilea set la baieți, respectiv in al treilea la fete, pentru a scurta meciurile.

- Daria Kasatkina (principala favorita a intrecerii) a avut parte de un meci greu cu Qiang Wang la debutul "WTA Elite Trophy", competiție cunoscuta și drept . Rusoiaca a avut nevoie de o ora și 56 de minute pentru a caștiga o partida cu multa risipa de resurse fizice, scor 6-1, 2-6, 7-5. Victorii au mai…

- Ediția din 2018 a Wimbledon-ului a adus unele meciuri marator, iar discuția privind introducerea tiebreak-ului in setul decisiv a fost mai de actualitate ca oricand. Organizatorii turneului de la "All England Club" au precizat, vineri, ca vor introduce tiebreak-ul in setul decisiv al disputelor, dar…

- Reprezentativa Under 21 a Romaniei joaca, marti, la Ploiesti, meciul decisiv cu Liechtenstein pentru calificarea la Campionatul European. Jucatorii antrenati de Mirel Radoi mai au nevoie de un singur punct pentru a ajunge la competitia din Italia.

- Monica Niculescu, locul 87 WTA, a fost eliminata turul secund al turneului de la Hong Kong, de categorie International, dupa ce pierdut impotriva Dariei Gavrilova, locul 34 WTA, scor 6-3, 4-6, 7-6(3). Meciul a fost unul maraton și a durat doua ore 54 de minute.

- Irina Begu, locul 52 WTA, a fost eliminata in primul tur al turneului de la Tianjin, dupa ce a pierdut impotriva chinezoaicei Yuxuan Zhang (locul 225 WTA), scor 7-5, 6-3. Meciul a durat o ora și 42 de minute.

- Atacantul echipei Real Madrid, Gareth Bale, nu va evolua in meciul amical pe care nationala Tarii Galilor il va disputa, joi, cu Spania, la Cardiff, informeaza marca.com, potrivit news.ro.Bale se va prezenta la lotul galez, insa va urma un program special de recuperare. El a simtit dureri…