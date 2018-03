Stiri pe aceeasi tema

- Colaborarea dintre Garbine Muguruza, numarul trei mondial, si antrenoarea Conchita Martinez a luat sfarsit dupa ce jucatoarea spaniola a fost eliminata in optimile de finala ale turneului Premier Mandatory de la Miami.

- Simona Halep, locul I WTA, a postat, luni, un mesaj pe retelele de socializare, in care spune "la revedere" sezonului pe hard si in care precizeaza ca urmatoarea competitie in care va evolua va fi Cupa Federatiei, in partida Romania - Elvetia, de la Cluj-Napoca, scrie news.ro.Echipa Romaniei…

- Daca eliminarea Simonei Halep (1 WTA) in turul III de la Miami a fost o surpriza neplacuta pentru multi romani, in schimb, Monica Niculescu (70 WTA), cea care a parasit competitia in aceeasi faza, a depasit toate asteptarile.

- Cap de serie numarul trei, Garbine Muguruza s-a calificat fara nicio emoție in optimile turneului de categorie "Pemier Mandatory" de la Miami, invingand-o fara drept de apel pe Christina McHale (SUA, 91 WTA), scor 6-2, 6-1. In alta partida a serii, Angelique Kerber (favorita numarul 10) a trecut in…

- Caroline Wozniacki (27 de ani, 2 WTA) a povestit, sambata, la o zi dupa meciul pierdut in fata Monicai Puig (6-0, 4-6, 4-6, in turul al doilea la Miami) cateva scene oribile care s-au petrecut in timpul meciului in care si-a infruntat una dintre cele mai bune prietene din circuit. Printr-un…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, fostul numar unu mondial, a fost invins in meciul sau de debut la turneul ATP Masters 1.000 de la Miami (SUA), dotat cu premii totale de 7,972 dolari, asa cum s-a intamplat si la Indian Wells, la inceputul acestei luni. Djokovic, calificat direct in turul…

- Oceane Dodin a oferit o reactie neasteptata dupa infrangerea suferita in fata Simonei Halep, in turul doi al turneului de la Miami. Tenismena in varsta de 21 de ani, aflata pe locul 98 in ierarhia WTA, spune ca e "dezgustata de tenis" si pune infrangerea pe seama serviciului slab. "Cu ce raman? Cu lucrurile…

- Prima reacție a Simonei Halep dupa victoria chinuita de azi contra franțuzoaicei Oceane Dodin : ”A fost un meci nebun!”. „Sunt obișnuita cu meciurile tari, am avut multe. Am vrut sa raman focusata și am caștigat. A fost greu sa joc impotriva unei astfel de adversare, care a lovit foarte puternic. Prima…

- Maria Sharapova a fost blamata de mulți fani pentru rezultatele slabe din ultimul al, iar un fan a ținut neaparat sa îi atraga atenția privind retragerea sa de la turneul de la Miami.Fanul a fost revoltat și i-a reproșat Sharapovei ca a cumparat bilete special pentru ca un prieten…

- Sarapova a dezamagit prin rezultatele slabe inregistrate in acest an, iar retragerea ei de la Miami, turneu programat intre 20 martie – 1 aprilie, a umplut paharul! Un fan a criticat-o vehement pe Maria, exprimandu-si dezamagirea vizavi de faptul ca a cumparat bilete special pentru…

- Se anunța o zi plina de emoții la Miami , asta pentru ca trei jucatoare din Romania vor juca in turul doi. Toate cele trei repreyentante ale țarii noastre ce au ramas in concurs vor evolua astazi. Cel mai important meci este cel al Simonei Halep, aceasta urmand sa joace pe arena centrala cu franțuzoaica…

- Eliminarea danezei Caroline Wozniacki in optimi la Indian Wells ii asigura Simonei Halep primul loc WTA pentru o perioada mai lunga, ce se va adauga celor 19 saptamani pe care le va implini, luni, cand va fi publicata noua ierarhie mondiala, transmite News.ro . Simona Halep are acum un avans de 685…

- Garbine Muguruza, locul 3 mondial, a fost invinsa eliminata, sambata, de jucatoarea americana Sachia Vickery, in turul doi la Indian Wells, turneu de categorie Premier Mandatory.Vickery, locul 100 mondial, s-a impus, scor 2-6, 7-5, 6-1, dupa doua ore si 12 minute de joc, scrie news.ro. Tot…

- Simona Halep s-a calificat in turul trei, al saisprezecimilor, la primul turneu de categorie Premier Mandatory al sezonului 2018, invingand-o pe Kristyna Pliskova (77 WTA) cu scorul de 6-4, 6-4, la finalul unui meci in care jumatate dintre game-urile disputate au fost castigate de jucatoarea aflata…

- Simona Halep a reusit si in 2018 sa castige meciul de debut la Indian Wells, asa cum a facut-o pana acum la fiecare editie in care a luat startul. Revenita in circuit dupa trei saptamani, romanca a invins-o cu 6-4, 6-4 pe Kristyna Pliskova (ocupanta locului 77 WTA), in 75 de minute de joc. Astfel,…

- Turneul de la Indian Wells si-a stabilit in noaptea de luni spre marti tabloul principal de concurs. Romancele incep sa aiba emotii abia de la meciul al doilea la Indian Wells. Simona Halep va incepe primul turneu jucat pe teritoriul Statelor Unite din postura de numar unu mondial impotriva…

- Simona Halep se bucura tot mai mult de o cariera de succes in tenis. Sportiva a primit un premiu Oscar pentru activitatea sa de la Australian Open. La categoria tenis feminin, organizatorii AusOpen au nominalizat patru jucatoare: A. Evolutia ucrainencei Marta Kostiuk, in varsta…

- Simona Halep revine in circuitul WTA la turneul de la Indian Wells, acolo unde va debuta saptamana viitoare, din postura de favorita numarul 1 mondial. Indian Wells va fi urmat de turneul de la Miami.

- Patru ani, 1.7 milioane de euro anual Directorul de imagine al Simonei Halep, Cosmin Hodor, a dezvaluit ca Ion Tiriac a intermediat negocierile dintre romanca de 26 de ani si gigantul american Nike. Hodor a fost intrebat daca Simona ar fi obtinut un contract mai valoros daca ar fi avut alta nationalitate,…

- Garbine Muguruza (24 de ani, 3 WTA), de doua ori caștigatoare de titlu de Mare Șlem și una dintre marile rivale ale Simonei Halep, a dezvaluit in presa internaționala ca vrea sa revina cat mai repede posibil pe primul loc in clasamentul WTA. "Este important sa ajung din nou pe primul loc. Intotdeauna…

- Simona Halep are in continuare problema la glezna, dupa accidentarea de la Australian Open. Simona s-a retras de la turneul de la Doha, nu va participa la Dubai și risca sa rateze și turneul de la Indian Wells, care va incepe pe 8 martie. Stere Halep, tatal Simonei, a vorbit despre starea jucatoarei…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova, numarul 21 mondial, a castigat turneul WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari, dupa ce a invins-o in finala pe spaniola Garbine Muguruza (4 WTA), cu 3-6, 6-3, 6-4, dupa ceva mai mult de doua ore de joc. Kvitova…

- Kvitova a reușit sa se impuna contra primei jucatoare a lumii la capatul unui meci care a durat doua ore și 36 de minute, scor 3-6, 7-6, 7-5, iar astfel, Simona Halep va urca din nou pe primul loc în ierarhia mondiala. Rocada se va produce dupa turneul de la Dubai (19 - 24 februarie). Între…

- Siegfried Mureșan, membru al Parlamentului European, a transmis un mesaj superb Simonei Halep, prin intermediul paginii de Twitter a lui Darren Cahill. Darren Cahill a postat ieri pe Twitter un mesaj in care il felicita pe Roger Federer pentru recordul de cel mai in varsta lider ATP din istorie (vezi…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a retras din turneul WTA de la Doha, dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari, vineri seara, dupa ce a invins-o in sferturi pe Catherine Bellis (SUA), cu 6-0, 6-4, a anuntat site-ul WTA. Halep, care a anuntat ca nu va participa…

- Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, urma sa evolueze, sambata, de la ora 16.00, cu spaniola Garbine Muguruza, locul 4 WTA si cap de serie numarul 4, in semifinalele turneului de categorie Premier 5 de la Doha, aceasta fiind prima semifinala programata la Doha. Constanțeanca a anunțat…

- Aceasta este prima semifinala programata la Doha. Dupa acest meci va avea loc a doua partida din penultimul act, ce va fi stabilita dupa meciurile care se disputa vineri, in ultimele doua sferturi. Spaniola, fosta numarul 1 mondial si castigatoare la Roland Garros si Wimbledon, conduce cu 3-1 in fata…

- Turneul de la Doha. Sorana Cirstea – Garbine Muguruza (joi, ora 13.00). O ajuta ”Sori” și pe Simona Halep? WTA DOHA, optimile de finala SORANA CIRSTEA – Garbine Muguruza 0-1 / LIVE Garbine Muguruza și-a propus sa revina pe prima poziție WTA. In acest sens, Muguruza și-a completat staff-ul cu Conchita…

- Romania va avea patru reprezentante in optimile turneului de tenis de la Doha. Cele patru jucatoare care vor evolua joi la turneul de categorie Premier 5 sunt Simona Halep, Monica Niculescu, Sorana Cirstea si Mihaela Buzarenscu. Simona Halep, locul 2 WTA, va evolua, joi, in jurul orei 16.30, impotriva…

- Patrick McEnroe, fratele mai tanar al cunoscutului John McEnroe, mizeaza pe o victorie a Simonei Halep in finala cu Caroline Wozniacki de la Australian Open. Fostul tenismen, acum comentator ESPN, avanseaza si un posibil scor al ultimului act de la Melbourne: 7-5, 6-4, pentru actualul lider WTA.

- Declarație neașteptata facuta de Wim Fissette, fostul antrenor al Simonei Halep si cel care o pregateste acum pe Angelique Kerber, dupa meciul halucinant dintre cele doua."Jos palaria in fata Simonei. Anqelique a platit pretul pentru multele meciuri disputate in acest debut de 2018", i-a transmis…

- Karolina Pliskova (25 de ani), adversara Simonei Halep din sferturile de finala de la Australian Open, s-a logodit la jumatatea anului trecut, dar istoricul relației sale cu cehul Michal Hrdlicka este cat se poate de tumultuos. Presa internaționala a scris pe larg despre faptul ca, in timp ce Pliskova…

- Osaka, 1,8 metri inaltime, a invins-o pe Barty intr-o ora si 13 minute si va da piept pentru a treia oara cu Simona Halep. Jucatoarea romana a castigat ambele intalniri anterioare cu Osaka, dar nu usor: scoruri 6-4, 2-6, 6-3, in 2017, in turul al doilea al turneului de la Miami, si 4-6, 6-2, 6-3, in…

- Simona Haleo se luota pentru un loc in turul 3 al turneului Australian Open cu Eugenie Bouchard. Romanca a primit o veste buna joi dimineața, cand una din pretendentele la primul loc mondial, Garbine Muguruza a fost eliminata in turul doi. Muguruza a fost invinsa, cu scorul de 7-6 (1), 6-4, de Su-Wei…

- Nemțoaica Angelique Kerber, locul 22 WTA, este intr-o forma excelenta inainte de Australian Open, care va incepe pe 15 ianuarie. Kerber, campioana in 2016 la Australian Open, a caștigat turneul de la Sydney, dupa ce a invins-o pe Ashleigh Barty, locul 19 WTA, scor 6-4, 6-4, dupa un meci care a durat…

- Retrasa din activitate in 2013, la putin timp dupa ce a castigat Wimbledon, frantuzoaica Marion Bartoli (33 de ani) a anuntat in luna decembrie ca va reveni in circuitul feminin, in martie, la Miami.

- Garbine Muguruza, principala urmaritoare a Simonei Halep, a debutat in forța la turneul de la Sydney, competiție premergatoare Australian Open. Muguruza, favorita principala la Sydney, s-a impus in fața lui Kiki Bertens in optimi, 6-3, 7-6, dupa un meci care a durat o ora și 50 de minute. Spanioloaica…

- Simona Halep arata ca este in forma cu o saptamana inainte de Australian Open, a scris, sambata, lequipe.fr, dupa ce jucatoarea romana a castigat turneul Shenzhen Open.Numarul 1 mondial si-a inceput in mod ideal anul. Simona Halep a castigat turneul de inceput al sezonului, dominand-o pe detinatoarea…

- Garbine Muguruza, ocupanta pozitiei secunde in clasamentul WTA, a primit un wild card pentru turneul de la Sydney si ar putea sa o intreaca pe Simona Halep in ierarhia mondiala, inaintea primului Mare Slem al anului. Dupa ce s-a ratras de la Brisbane din cauza unei accidentari (detalii AICI), Muguruza…

- Garbine Muguruza a fost nevoita sa paraseasca turneul de la Brisbane. Numarul doi mondial in ratingul WTA a abandonat partida din optimi impotriva tenismenei din Serbia Aleksandra Krunic, dupa ce caștigase primul set cu 7-5 și il pierduse pe al doilea cu 6-7.

- SIMONA HALEP - NICOLE GIBBS LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT STREAMING: Anul nou a venit mai devreme pentru Simona Halep, care se afla in China, la Shenzhen, acolo unde va participa la primul turneu al anului. Pana la confruntarea din primul tur, liderul ierarhiei mondiale a participat la petrecerea…

- LIVEBLOG Turneul de tenis de la Shenzen incepe pe 1 ianuarie. La competiția din China, Simona Halep (1 WTA, 26 de ani) va face pereche la dublu cu Irina Begu (38 WTA). Simona Halep , liderul WTA, va juca la turneul de la Shenzhen si in proba de dublu, alaturi de Irina-Camelia Begu! Turneul de tenis…